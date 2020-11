I 3 cloni più sfacciati del Gioca jouer

Tanto semplice quanto geniale, tanto innocente quanto diabolico, il Gioca jouer di Claudio Cecchetto è una nostra grande croce e delizia: racchiude in una sola canzone tutto lo spirito degli anni ’80, dal Festival di Sanremo a Claudio Simonetti, sdoganando una volta per tutte i balli di gruppo e le canzoni per preadolescenti.

Abbiamo già parlato del Gioca jouer, ma ciò che vogliamo raccontarvi in questa sede ha a che fare con l’impatto di tutte le grandi opere sulla cultura di un’epoca: ogni capolavoro che si rispetti genera cloni ed epigoni. Il Gioca jouer non è stato da meno. Non stiamo parlando di semplici cover; quelle le hanno fatte tutti, ci sono persino cover ufficiali approvate da Cecchetto stesso, a partire da quella pubblicata da un giovane e ancora sconosciuto Fiorello fino alle versioni in diverse lingue. Non parliamo nemmeno di parodie, anche di quelle ce ne sono a bizzeffe (caposcuola quella degli Squallor sul mondo clericale). No, in questa sede parliamo di veri e propri emuli che assimilano il meccanismo della canzone e ne riproducono uno il più vicino possibile, rimanendo sempre in bilico tra il tributo, la citazione e il plagio. Ecco a voi dunque la storia dei tre cloni più sfacciatidel Gioca jouer.