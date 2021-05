Franco Battiato è stato uno dei pochissimi artisti italiani in grado di fondere perfettamente pop e avanguardia, riuscendo a proporli con una miscela unica che ha conquistato il grande pubblico. Proprio questo equilibrio assurdo sempre in bilico tra mainstream e sperimentazione, tra accessibile e ineffabile è stato anche la chiave del successo di molti dei brani che ha scritto, arrangiato e prodotto per altri artisti, quasi sempre insieme al fido collaboratore Giusto Pio. Dalla sua lunghissima carriera abbiamo quindi scelto le 10 produzioni pop più strane di Franco Battiato.

Ombretta Colli – Cocco bello cocco fresco (1983) Nel tentativo di raggiungere il successo di Un’estate al mare di Giuni Russo, nel 1983 Ombretta Colli commissiona al duo Battiato-Pio questa sghemba hit estiva che fa leva sui luoghi comuni più sudati delle spiagge italiane. La canzone ovviamente non regge il confronto con l’evergreen interpretato da Giuni Russo, ma rimane un piccolo e onesto capolavoro i cui «Kalimbaué» ripetuti ossessivamente vi rimarranno in testa per decenni.

Juri Camisasca – Un Galantuomo (1974) Forse il brano meno pop di questa classifica, ma da un cantautore che poi è diventato un monaco benedettino che cosa potevamo aspettarci? Nonostante l’atmosfera minacciosa e cupa e lo straniante testo intonato da Camisasca, questa canzone è l’esempio della frangia più estrema della visione di popular music che aveva Franco Battiato.

Giusto Pio – Legione Straniera (1982) I dischi di Giusto Pio, compositore e violinista nonché uno dei suoi collaboratori di più lunga data, sono il classico esempio di come Battiato sia riuscito ad avvicinare la musica considerata “alta” a un pubblico più generalista. C’è la sperimentazione, c’è l’elettronica, c’è l’approccio orchestrale e i suoni da tutto il mondo, ma ci sono anche le melodie immortali e di presa sicura.

Alfredo Cohen – Valery (1979) Il sound della factory di Battiato è inconfondibile e funziona in particolare con le voci più caratteristiche: è il caso di Alfredo Cohen, attore e cantante italiano da sempre molto attento alle tematiche per i diritti degli omosessuali. La sua voce profonda e recitata sulla carta non dovrebbe funzionare con l’arrangiamento synth-pop tipico del duo Battiato-Pio, eppure incredibilmente sembra fatta apposta e non riusciremmo a pensare a un binomio migliore. Il mistero e la magia di Franco Battiato. Curiosità: se la canzone vi suona familiare è perché successivamente, con un testo diverso, diventerà la celeberrima Alexander Platz.

Mino Di Martino – Alla periferia dell’impero (1984) Una delle ultime produzioni dei tempi d’oro della factory di Battiato, formalmente perfetta e con testi incredibilmente incisivi. Forse questo bellissimo album ha pagato lo scotto di essere stato prodotto quando ormai il sound di Battiato era già ampiamente sdoganato e stava passando di moda; tuttavia, come ci insegna la parabola di Mario Acquaviva, spesso i dischi sfortunati sono i più belli.

Farida – Rodolfo Valentino / Oceano Indiano (1983) Un altro talento vocale incredibile che ha beneficiato del “trattamento” Battiato-Pio, qui pop e stranezza convivono armoniosamente con versi e arrangiamenti talmente deliranti che hanno perfettamente senso. Nonostante i numerosi passaggi televisivi il brano non ebbe il successo sperato, ma come spesso accade quando Franco Battiato insiste in particolare su concetti un po’ più estremi, è stato riscoperto negli ultimi anni e ha guadagnato, insieme al lato B Oceano Indiano, lo status di cult.

Manlio Sgalambro – Me gustas tu (2001) Che cosa ha spinto Manlio Sgalambro, poeta, paroliere e altro grande collaboratore di Battiato, a incidere un intero disco d’esordio di cover a 77 anni suonati? Non ci è dato saperlo ma siamo sicuri che Battiato si sia divertito non poco a far cantare Me gustas tu di Manu Chao a Sgalambro.

Giuni Russo – Una vipera sarò (1981) Lo diciamo subito: per noi questa canzone è all’altezza dell’intero album La voce del padrone, indiscutibilmente uno dei grandi esempi di pop perfection italiana. L’incredibile voce di Giuni Russo sugli arrangiamenti spigolosi di Battiato-Pio e su testi che celebrano il concetto di “passivo/aggressivo” prima che esistesse Facebook, rendono Una vipera sarò uno di quei brani da trasmettere agli alieni per far loro capire di che cosa è capace l’intelletto umano.

Milva – Poggibonsi (1982) Amiamo quando i grandi artisti sono in grado di mischiare registro alto e registro basso. Con una interprete della caratura di Milva poi è ancora più facile e appagante veicolare versi come «Poggibonsi è stata evacuata e Gerusalemme liberata». Questa è la musica che vogliamo ascoltare per sempre.