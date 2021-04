Elio prima delle Storie Tese, dall’italo disco al pop

Tutti conosciamo la storia e la nascita degli Elio e le Storie Tese: gli anni ’80 a Milano, le prime canzoni di culto e i primi concertini, talmente mitologici da circolare per anni su audiocassette passate di mano in mano tra amici e compagni di scuola. Sebbene la band esista ufficialmente dal 1980, è fatto noto che nei primissimi anni Rocco Tanica abbia collaborato con i La Bionda sui dischi dei Righeira, prima come keyboard & drums programmer nella canzone L’estate sta finendo, poi come autore e pianista di alcuni brani del loro LP Bambini forever.

Quello che forse non tutti sanno è che anche Elio, probabilmente spinto da Tanica stesso, ha avuto una breve avventura con la italo disco e con il pop da chanson: esistono infatti due brani poco noti firmati dal nostro Stefano Belisari.

Il primo è datato 1983, si chiama Wayout! ed è uscito a nome Bryvan Stage per la Thick Record, sottoetichetta della mitologica label Il Discotto. La musica è di Sergio Conforti (vero nome di Rocco Tanica) mentre il testo è di Elio. Le sonorità sono quelle tipiche della prima italo disco, drum machine asciutte, bassi pulsanti e synth dappertutto. Anche il testo rispetta fedelmente i canoni del genere: liriche in inglese con frasi legate al mondo della discoteca ma apparentemente scollegate tra di loro, una strofa più parlata che rap e sul ritornello un bel coro femminile che canta cose senza senso. Ovviamente la amiamo. Il disco si trova facilmente ma è naturalmente molto ricercato dagli instancabili appassionati della italo disco in tutto il mondo, specialmente (e inspiegabilmente) in Messico e in Russia.

Due anni dopo, nel 1985, Elio ci riprova, stavolta firmando testo e musica di una chanson di pop più tradizionale: Io vivo così di Pippo Esposito, prodotta dal grandissimo Pino Albano (ovviamente alle tastiere c’è l’immancabile Sergio Conforti). Il brano è un gradevole e leggermente anonimo esempio di musica leggera dell’epoca, ma la cosa che più ci entusiasma è pensare che mentre Elio scriveva per questa canzone frasi come «Quando tu non ci sei dove vanno quegli occhi verde mare, quando tu non ci sei io quest’anima a pezzi mi farei, quando tu non ci sei bevo rabbia ricordi e temporali, quando tu non ci sei prendo a pugni la voglia che ho di te», nel frattempo scriveva anche brani diametralmente opposti come John Holmes, Cassonetto differenziato per il frutto del peccato, Silos e Pork e Cindy.

Da qui in poi quasi tutti gli sforzi compositivi di Elio saranno concentrati sulle Storie Tese, fatta eccezione per il glorioso inno dell’internazionale F.C. C’è solo l’Inter, da lui firmato per la sua squadra del cuore e interpretato da Graziano Romani; in questo brano peraltro Elio suona sia il piano che la chitarra. Il resto è storia.

Sono tanti gli esempi di musicisti e parolieri che agli esordi si cimentavano in produzioni per altri, chi per divertimento e chi invece per mangiare, soprattutto nel mondo della italo disco più terra-terra, ma lasciateci dire che non c’è niente di strano né da rinnegare in questi brani, che anzi testimoniano solo una particolare versatilità e adattabilità, caratteristiche comuni di molti dei più grandi artisti.