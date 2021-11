Dopo più di 30 anni Maria Sole farà un concerto dal vivo

Uno dei più grandi prodigi dell’ultimo anno è stato sicuramente la ricomparsa di Maria Sole, la papessa della outsider music italiana, un personaggio talmente ineffabile, geniale e all’avanguardia che i suoi dischi hanno raggiunto negli anni quotazioni altissime e gli appassionati si sono chiesti per anni che fine avesse fatto e se avrebbero mai potuto vederla dal vivo.

Ora l’attesa è finita. Dopo essere riusciti a scovarla, dopo averla intervistata e dopo aver ripubblicato la sua intera discografia in digitale, Maria Sole ha deciso di tornare sul palco per la prima volta in più di 30 anni. Un evento letteralmente epocale.

Maria Sole si esibirà dal vivo interpretando le sue canzoni più amate accompagnandole con balletti, costumi di scena e visual realizzati con video originali dell’epoca; ci sarà spazio anche per una piccola intervista dopo il concerto.

L’appuntamento è Sabato 20 Novembre a Milano, al Labrutepoque di Via Crescenzio 6.

I posti sono limitatissimi e la prenotazione è caldamente consigliata a questo link.