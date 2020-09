Formula: la canzone dance dedicata alla Ferrari e a Michael Schumacher

Per un bel giro in autoscontro cosa c’è di meglio se non delle sgasate e musica dance? Voglio pensare che sia proprio questo che ha spinto il produttore tedesco Norbert Reichart a concepire questa assurda tamarrata, tanto improbabile quanto terribilmente magnifica.

Era il lontano 1997 e probabilmente la passione per il mondo dei motori e le avventure sui circuiti di Formula 1 di Michael Schumacher, recentemente passato alla Ferrari, devono aver ispirato il noto produttore della scena dance mitteleuropea a partorire questo capolavoro giustamente intitolato Formula.

Accompagnato dalle penne sapienti di quattro scafati caballeros dell’italo house del periodo (Fulvio Zafret, Mario Pinosa, Claudio Zennaro e Sergio Portaluri, autori di numerose hit nelle piste da ballo), il nostro crea un involontario instant classic dove tutto l’armamentario dei suoni danzerecci più alla moda viene ritagliato su misura per incorniciare sgasate e commento (sempre in tedesco) delle mirablanti performance del campione tedesco. Quando le realtà supera la fantasia.

Probabilmente vergogandosi come un cane bagnato della mostruosità dell’operazione, ecco che il tutto viene nascosto sotto l’immagine di DJ Visage, un incolpevole ragazzino danese di nome Martin Sig.

Questo mix ferale di strafottenza e gusto del bello non passò affatto inosservato. Ecco che, forse obnubilati da massicce dosi di alcolici e/o sostanze non propriamente legali, tanti giovani si misero a ballare scatenati sulle note di Formula, lanciandola in pole position… ops, in cima alle classifiche di vendita in Belgio, Paesi Bassi e Austria (con Francia e Astralia a seguire).

Va da sè che tutte le successive produzioni del progetto DJ Visage non si avvicinarono neppure al successo clamoroso di Formula, ma tanto basta per ritagliarsi un piccolo spazio nel nostro cuore. Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio.

L’anno successivo, sull’ebrezza del successo, ecco che Norbert Reichart compie una marchetta clamorosa pubblicando per il mercato finlandese una versione dedicata a Mika Hakkinen, acerrimo nemico in pista di Michael Schumacher e l’unico che riusiva a tenergli testa. Ovviamente si tratta di un brutale copia-incolla dell’originale con il commento questa volta a cura del giornalista sportivo Matti Kyllönen. Ora mi chiedo: visto che il pilota tedesco aveva riportato la Ferrari a vincere in Formula 1 dopo anni di oblio perché non realizzarne una versine italiana? Magari con il commento di Andrea De Adamich o Claudia Peroni? Occasione sprecata.