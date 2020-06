Canzoni per la mamma vol.2

Dopo il primo volume torniamo a parlare di mamma con una nuova raccolta di canzoni a lei dedicate andando ad affrontare un po’ tutte le sfaccettature, da quelle spirituali dei CCCP fedeli alla linea a quelle più facete di Claudio Bisio in combutta con Elio, passando da Beatles, Renato Zero e anche DJ Francesco che gioca a (ri)fare Jovanotti (in fondo tutti hanno un sogno nel cassetto).

Tracce:

01. Angelo Cavallaro – Ciao ciao mammà

02. Cristiano Malgioglio – Oh! Mama (Mama)

03. Gene Vincent & His Blue Caps – Say Mama

04. Claudio Bisio feat. Elio – Germano, i sellini e sua madre

05. Suicidal Tendencies – I Saw Your Mommy (1993 version)

06. DJ Francesco – Ciao mamma (Jovanotti cover)

07. Donatella Rettore – Voglio la mamma

08. Roberto Freak Antoni – Sono un ribelle mamma

09. CCCP Fedeli alla linea – Madre

10. The Vandals – Soccer Mom

11. Massimo Faraò Trio – Viva la mamma (Edoardo Bennato cover – strumentale)

12. Max Pezzali feat. Arisa – Mamma mia dammi cento lire (trad.)

13. Giuliano e i Baroni – Serenata alla mia mamma

14. Lynch Mob – Tie Your Mother Down (Queen cover)

15. Negrita – Mama maè (semi-acoustic version)

16. J-Ax – Tua mamma

17. Piero Pelù – Mamma ma-donna

18. The Beatles – Your Mother Should Know

19. Eels – I Need a Mother

20. Spice Girls – Mama

21. Zucchero – Madre dolcissima

22. Manu Chao – Mama Call

23. In-Grid – Mama mia (English radio edit)

24. Clipse feat. Faith Evans – Ma’ I Don’t Love Her

25. Luca Carboni – Madre

26. Anthony feat. Enzo Dong – Mammá

27. Adriano Celentano – Tutto da mia madre

28. Renato Zero – No! Mamma no!

30. PuraUtopia – Cara mammina

31. Pink Floyd – Mother

32. Sammy Hagar – Mommy Says, Daddy Says

33. The Police – Mother