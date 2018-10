Anche noi di Orrore a 33 Giri siamo ormai entrati nel tunnel di Spotify (dove potete seguirci sul nostro profilo). Il celebre servizio di streaming musicale ha un catalogo pressoché sterminato (salvo eccellenti mancanze), ma come da nostro solito siamo andati a spulciare negli archivi più reconditi per tirare fuori chicche nascoste da accompagnare a piccole dosi di brani più noti per un’inedita degustazione udiutiva.

Pertanto inauguriamo oggi la nuova rubrica dedicata alle nostre playlist di Spotify (ascoltabili tra l’altro gratuitamente). Per iniziare quale occasione migliore dell’Oktoberfest per presentarvi una bella raccolta di canzoni che parlano di birra? Non potevamo astenerci dal creare una bella compilation variegata che comprende nomi come Enzo Jannacci e Giorgio Gaber con la loro geniale Birra, l’immancabile capolavoro che è Titties ‘N Beer di Frank Zappa, A caccia di Peroni della nostra amata Tunonna fino ad arrivare a Beer Drinkers & Hell Raisers dei sempreverdi ZZ Top. Gli altri brani ve li lasciamo scoprire da soli ma garantiamo sorprese a non finire. Buon ascolto e ci risentiamo prestissimo per una nuova playlist.