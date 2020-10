Roma-Tokyo andata e ritorno: quando le star della musica italiana cantano in giapponese

Bei tempi quando il mondo non era globalizzato. Visitare un altra nazione significava davvero scoprire usi, costumi e culture differenti. Certo il mondo era un posto assai meno piccolo di oggi, ma ti poteva capitare di fare lo spazzino a Detroit e allo stesso tempo essere una superstar in Sudafrica senza nemmeno saperlo (vedi la storia di Sixto Rodriguez). Esportare un prodotto musicale di successo era quindi molto più difficile di oggi, soprattutto quando dall’Italia si doveva sbarcare in Giappone, terra lontana non solo geograficamente, ma da sempre avida di musica occidentale e che negli anni ’60 si era innamorata della cultura italiana, tra belle donne, dolce vita, vespe e lambrette. Come non capirli.

Fu così che da allora tanti artisti di casa nostra provarono a sfondare anche laggiù dove magari non misero mai piede, principalmente per merito della Seven Seas, sottoetichetta della prestigiosa King Record, specializzata in distribuzione in terra nipponica di musica internazionale, con particolare attenzione agli artisti italiani, da Ennio Morricone (e ci mancherebbe) a Sabrina Salerno (in fondo aveva delle grosse doti naturali), passando addirittura per Francesco Salvi (non so cosa pagherei per vedere la faccia di una ragazzino di Osaka che ascolta C’è da spostare una macchina).

Non si trattava solamente di esportare le canzoni più celebri, ma alcuni grossi nomi della musica italiana decisero di buttarsi a cantare addirittura in lingua locale. In fondo era una moda che non sconcertava nessuno: dai Beatles che abbaiavano in tedesco a David Bowie che sussurrava in un italiano zoppicante il giochino continua ancora oggi, visto che gente come Laura Pausini pubblica regolarmente i suoi dischi in doppio formato italiano e spagnolo a seconda del mercato. Ora però gettiamoci allegramente nella mischia e godiamoci questi spericolati esempi di bel canto italiano in lingua giapponese.