ZetaZeroAlfa – Cinghiamattanza (2007)

Era inevitabile che nel nostro peregrinare tra gli angoli meno frequentati della musica ci dovessimo imbattere anche in band di estrema destra, ma a noi poco importa perchè quando c’è da buttarsi a testa bassa nella mischia non ci tiriamo mai indietro.

Ad ascoltare il loro “La Ballata dello Stoccafisso” si resta increduli nel venire a sapere che la band ha già inciso diversi album, perchè quello che emerge è prodotto davvero troppo ingenuo: registrazione quasi amatoriale, esecuzione approssimativa, testi-slogan vittimistici e poveri di contenuti ed un mix poco convinto e poco convincente tra punk (“Nemica Banca” ironicamente vicina alle tematiche trattate dai Punkreas), oi! (“Nel Dubbio Mena”), rock motorheadiano (“Asso di Bastoni”), elettronica (“Presente!”), puntate quasi industrial (“Qui Contra Nos”) e scorie thrash metal (“Zang Tumb Tumb” il pezzo migliore del lotto con un bel mix tra un rumoroso electro-metal e le roboanti parole di Marinetti che presenta il manifesto del futurismo – nonostante il parallelismo tra questo movimento artistico-culturale ed il fascismo sia più uno stereotipo che una verità storica).

Quello che rende tutto questo estremamente ilare è la voce del singer Sinevox: completamente sfiatato e con un’evidentissima zeppola (o sigmatismo che dir si voglia). Tutto questo raggiunge il suo climax nell’inno “Cinghiamattanza”, una canzone che è solo un pretesto per prendersi simpaticamente a chinghiate in una bolgia sado-goliardica a ritmo di rock; gli etologi lo definirebbero un simpatico modo di intrattenersi tra maschi adulti.

Sicuramente sarò mentalemente limitato, ma se siamo arrivati a tanto in cuor mio spero in una rapida estinzione del genere umano.

Una domanda che può sembrare banale: ma una sana scopata no?