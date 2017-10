Se vi siete sempre chiesti quale sia il disco più brutto di tutti i tempi, ora avete senza dubbio la risposta; mi è capitato di ascoltare tanta robaccia, ma una porcheria come questa le batte davvero tutte.

Nel 1983 la Passport Records ha avuto la nefasta idea di produrre un disco di cover dei Beatles dove a cantare sono dei… cani! Sì, avete letto bene, immaginate che invece di Paul, John, George e Ringo ci siano quattro cani che abbaiano ed ululano nel microfono ed avrete una vaga idea di questa porcheria.

Inutile dire che la “cosa” (non mi azzardo nemmeno a definirla “disco”) è assolutamente inascoltabile dopo i primi tre secondi dell’iniziale “I Wanna Hold Your Hand”, se poi come ospiti speciali inseriamo polli e galline su “Day Tripper”, gatti in “I Saw Her Standing There” e pecore in “A Hard Day’s Night” e “Love Me Do” avrete il quadro completo. La fine del mondo la si raggiunge con la versione di “Ob La Di Ob La Da” (già sull’originale ci sarebbe da discutere) che è l’apoteosi della schifezza con galline, cani e pecore in un fantastico coro da aia!

Disco consigliato solo se volete fare un regalo a qualcuno a cui volete molto male; se vi va di ascoltarlo preparate il sacchetto per il vomito. Sembra palese che il caratteristico buongusto degli inglesi sia andato bellamente a farsi fottere sin dai primi anni ’80.

Tracklist:

01. I Wanna Hold Your Hand

02. Love Me Do

03. Ob La Di Ob La Da

04. We Can Work It Out

05. I Saw Her Standing There

06. I Feel Fine

07. Can’t Buy Me Love

08. All My Loving

09. Day Tripper

10. She Loves You

11. A Hard Day’s Night

12. Paperback Writer