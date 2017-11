Il tutto, ammettendo anche serenamente che a 20 anni frequentava gente che poteva essere suo padre («Quando avevo vent’anni / era sempre il contrario / lui ne aveva quaranta / il mio re immaginario»), ma ciò fa parte di questo pasticcio di canzone ammiccante un po’ funk e un po’ disco, cui va riconosciuto il merito di ripetere il ritornello per almeno 18 volte. Ironia della sorte per promuovere il 45 giri la nostra Vanna va a Discoring, il programma giovanile di allora per antonomasia, probabilmente a cercare frutta… di stagione!

Per la serie “come cambiano le cose” oggi ci soffermiamo su Vanna Brosio , starlette che attraverò (anche dignitosamente, in verità) il panorama musicale e televisivo italiano fin dalla metà degli anni ‘60, con vicende alterne ma sempre riuscendo a riciclarsi e ad essere presente sugli schermi degli italiani fino a metà anni ’90 quando si ritirerà a vita privata venendo poi a mancare nel 2010 dopo una lunga malattia.