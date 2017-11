Quanto sentiamo nominare Valerio Merola probabilmente ci vengono in mente diverse cose: il suo grosso ding dong, lo scandalo di vallettopoli, le sue belle fidanzate, forse anche la sua “La macarena del Merolone” ma certamente nessuno ha l’ardore di associare il presentatore romano al mondo degli autotrasportatori.

Diversamente devono aver pensato gli organizzatori della terza edizione del Riviera Motor Fest, in pratica un raduno di camion, auto tuning, api (?!), auto d’epoca e mezzi militari al placido sole di Riccione: presentatori d’eccezione proprio il nostro Valerio Merola, con l’immancabile “quota figa”, abbondantemente coperta dalle curve di Carmen Di Pietro (una che di body tuning se ne intende). Insomma un bellissimo raduno tra camion, donne, vino e gnocco fritto.

Un evento come tanti, ma che a differenza degli altri ci ha regalato un perla sonica non da poco. Per coronare l’edizione 2016 del Riviera Motor Fest Velerio Merola non solo decide di tornare misteriosamente alla musica, ma va a recuperare la gloriosa “Che fico!” di Pippo Franco adattandone il testo in chiave motoristica. Il risultato? “Che fico, che camion”, ovviamente.

La caratteristica della musica di Valerio Merola è che il nostro ci mette solo il nome e la faccia guardandosi bene da fare qualsiasi altra cosa se non recitare il titolo della canzone un po’ a casaccio con la sua classica parlata da lumacone.

Per questo ennesimo capolavoro si serve della produzione dei DJ Graziano Fanelli e Paola Peroni, e della voce squillante e anonima di tale Rosita cui, per campare, tocca cantare questa roba. Una pessima celebrazione della vita on the road degli autotrasportatori dipinta con toni da quinta elementare: fare i giramondo, ascoltare la musica, chiaccherare con gli amici, mangiare in trattoria, fare un sonnellinno all’Autogrill ed essere dei sex symbol per le ragazzine (e noi che sottovalutavamo il fascino del TIR sulle giovani donne). Insomma una magnifica vaccata.

Valerio Merola, sempre garanzia di qualità.

Che fico, che camion

Amici!

Che fico, che camion

Che spettacolo

parola di Valerio Merola

Fico, che fico

viaggiare, guidare il nostro camion

per monti e sul mare

portarlo sulla nave o in mezzo alla gente

e rendere sicuro in ogni giorno

più impotante è il nostro mezzo di lavoro.

Che fico guidare

sentendo una canzone

oppure parlare via radio con gli amici

sentirsi felici

e poi fermarsi a pranzo in trattoria

con Rosita che ti fa sentire fico.

Che fico

andare a Riccione a festeggiare

con tutta la banda

cantare ‘sta canzone sentirsi felici

con quelle ragazzine che vedendoti passare

poi sorridono così:

Ma quanto e fico quello lì

ma guarda che magliette che jeans

mi piace un frego quello lì

è un tipo fico, ma proprio fico.

Fico, che fico

giardare, far parte d’altri gay [?]

viaggiare, scoprire

le strade più sicure per nuove avventure

fermarsi all’Autogrill e riposare

e del resto non m’importa proprio un fico.

Che fico

guidare in mezzo a tante auto

in Italia e nel mondo

noi siamo i giramondo la testa a posto

sentir pulsare il ritmo del motore

che ti fa sentire molto molto fico.

Che fico

andare a Riccione a festeggiare

con tutta la banda

cantare ‘sta canzone sentirsi vincenti

con quelle ragazzine che vedendoti passare

poi sorridono così:

Ma quanto e fico quello lì

ma guarda che magliette che jeans

mi piace un frego quello lì

è un tipo fico, ma proprio fico.

Fico, che fico

viaggiare, guidare il nostro camion

per monti e sul mare

portarlo sulla nave o in mezzo alla gente

e rendere sicuro in ogni giorno

più impotante è il nostro mezzo di lavoro (che fico, che camion)

Che fico guidare

sentendo una canzone

oppure parlare via radio con gli amici

sentirsi felici

e poi fermarsi a pranzo in trattoria

con Rosita che ti fa sentire fico.

Che fico

andare a Riccione a festeggiare

con tutta la banda

cantare ‘sta canzone sentirsi felici

con quelle ragazzine che vedendoti passare

poi sorridono così (Che fico, che camion):

Ma quanto e fico quello lì

ma guarda che magliette che jeans

mi piace… sì!