A lungo abbiamo procrastinato, ma oggi è finalmente giunto il momento di affrontare una vera pietra miliare sotterranea della musica inascoltabile italiana. Già recuperata dai ragazzi de “Il Ruggito Del Coniglio”, questa canzone circola da tempo nel circuito degli appassionati del genere, ma le informazioni sono carenti. Cercheremo di colmare questa lacuna.

Valentina Farci è una delle tante professioniste del mondo della musica e dello spettacolo. Dopo diversi stage di perfezionamento e una partecipazione al Festival di Castrocaro del 1997, inizia a collaborare con Francesco Tanini, autore tra gli altri di “Strani Amori” di Laura Pausini. Insieme scrivono il brano “Succhiati Una Menta”, presentato ad aprile 2003 all’interno della manifestazione Festival di Primavera, condotta da Fabrizio Frizzi.

Ora, vorremmo davvero sbizzarrirci nel massacrare questo brano, ma forse non ce n’è bisogno; basta leggere il comunicato stampa ufficiale:

“Un progetto dance tutto italiano quello di Valentina Farci, visto che i due produttori sono romani e la bravissima cantante Valentina è toscana, e il pezzo “Succhiati una menta” è cantato in italiano.

Il brano, di cui sono state edite quattro differenti versioni ritmiche, a seconda dell’occasione: radio version, pop version, tribal mint e menta club, è molto solare con sonorità dance dal tiro assolutamente dirompente.

Una sicura hit dei prossimi mesi, fresca e divertente, da gustare insieme ad un aperitivo o da ballare in riva al mare.

Ma questo pezzo non è solo allegro, infatti ha un contenuto sociale in quanto è una richiesta ad abbandonare l’utilizzo di stupefacenti, scegliendo, come alternativa, una semplice menta!

Per questo motivo è stato concepito in collaborazione con la comunità di recupero di tossicodipendenti Mondonuovo, che ha contribuito alla riflessione su questo importante tema sociale.”

Sinceramente non ci resta altro da aggiungere se non che alle percussioni di questo brano troviamo il mitico Duilio Sorrenti, già batterista di Angelo Branduardi, di Claudio Simonetti e della band Il Balletto Di Bronzo insieme ad un allora sconosciuto Max Gazzé.

Se vi state chiedendo che fine abbia fatto Valentina Farci, sappiate che nel 2005 stampa un altro singolo dal titolo “Mi Mancherai”, dopodiché collabora al fianco di Simone Papi, produttore e arrangiatore di Raf e nel 2008 entra a far parte della band Acqua Azzurra esibendosi in locali come la Bussola e il Don Carlos.

Ora succhiamoci una menta.

Succhiati Una Menta

Megadoccia antisfiga di una settimana veramente no

Tutto all’ultima moda anche se qualche cosa l’ho adattata un po’

Mezzanotte al muretto poi si parte di brutto tutti in compagnia

Qualche stupido inizia a bere birra prima ancora di andar via

Altri cercano emozioni magiche

A buon prezzo vendute in pillole

C’è lo scemo di turno che se la farà… ah

Succhiati una menta… menta

Sballi anche con quella… testa

Succhiati una menta… menta

Che sia bella fresca… ghiaccia

Succhiati una menta…

Vedi quelli che credono di stare in gara in mezzo ad un rally

Altri che fanno a botte per gridare al mondo…

Questa vita che corre noi ce la giochiamo già così com’è

Non ci sono emozioni magiche… ci sei soltanto te

E’ speciale di notte il sabato

Con la musica a mille e un fremito

Mentre balli ti senti in estasi

Succhiati una menta… menta

Sballi anche con quella… testa

Succhiati una menta… menta

Che sia bella fresca… ghiaccia

Succhiati una menta… testa

Che la vita è bella… tosta

Succhiati una menta… ah… ah… ah…

Megadoccia antisfiga di una settimana veramente no

Tutto all’ultima moda anche se qualche cosa l’ho adattata un po’

Me ne sbatto di emozioni magiche…

A buon prezzo vendute in pillole…

Mentre ballo mi sento in estasi…

Succhiati una menta… menta

Sballi anche con quella… testa

Succhiati una menta… menta

Che sia bella fresca… ghiaccia

Succhiati una menta… testa

Che la vita è bella… tosta

Succhiati una menta… ah… ah… ah…