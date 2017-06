Ugolino – Ma Che Bella Giornata (1968 – 7″)

Ugolino (al secolo Guido Lamberti) divenne improvvisamente famoso nel 1968 con la pubblicazione di questa “Ma Che bella Giornata”, canzone che poco dopo apparve anche in un paio di film del 1968 (‘Italiani! È severamente proibito servirsi della toilette durante le fermate…’ e I 2 Magnifici Fresconi, quest’ultimo con Franco e Ciccio) ottenendo un discreto successo.

Un pezzo con un certo gusto proto-demenziale come tanti ve n’erano in quel periodo, ma il nostro Ugolino si contraddistingueva per un testo non così leggero come può sembrare ad un primo ascolto, mostrando fra le righe le inquietudini dell’uomo nell’epoca consumistica mascherate con uno stile semi-scherzoso ed un ritmo accattivante, mettendo in luce più di un collegamento con Rino Gaetano oltre allo stesso tono di voce grezzo.

Il testo descrive la giornata media di una persona qualunque, intrappolata nella sua monotonia con un tocco di umorismo; ad ogni ritornello il coro gli ricorda quella che dovrebbe essere la sua unica consolazione: la sua donna, cui segue una fatalista risposta di Ugolino («eh, magari!»)

A metà canzone dall’inquietudine individuale si passa ad una visione tragicomicamente più universale: «mi accendo la radio o la televisione / m’accorgo che il mondo sta andando benone / vogliamoci bene dicono tutti / però l’indomani ci sono più lutti»; nell’ultima strofa si descrive il termine della giornata del protagonista ed è qui che l’inquietudine esistenziale raggiunge il suo culmine: «mi infilo nel letto e dico a me stesso / che forse domani non sono lo stesso / il sonno che arriva mi porta conforto / m’illude che vivo ed invece son morto», il tutto sempre con lo stesso solare ed orecchiabilissimo tema.

Come se già non fosse tutto troppo avanti per la sua epoca, Ugolino in una scena inclusa in entrambi i film sopracitati impreziosiva il tutto con un balletto demenziale con accenni di moonwalk. Un pioniere.

Ma Che Bella Giornata

Mi sveglio al mattino

e sento gridare

qualcuno mi dice

ti devi sbrigare

in sette minuti

mi lavo la faccia

e prendo il caffé

con un po’ di focaccia

mi infilo la giacca

scendendo le scale,

mi fermoun momento

a comprare il giornale,

sul tram affollato

una donna si siede

mi strappa i capelli

e mi monta su un piede

Ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

Aarrivo in ufficio

che sono distrutto

il mio direttore

mi dice di tutto,

montagne di carta,

cambiali in protesto

eppure la gente

continua a far festa.

Ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

Però noi siam sicuri,

che prima di stasera

la tua giornata nera

vedrai che cambierà

ti basterà soltanto

la tua ragazza accanto

e come per incanto

vedrai che cambierà

eh… magari!

Nell’ora di sosta

mi prendo un panino

con acqua rossiccia

che chiamano vino

ma a casa alla sera

é pronto un gran pasto

con carne gelata

e pesce già guasto.

Ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

Se accendo la radio

o la televisione

m’accorgo che il mondo

sta andando benone,

vogliamoci bene

dicono tutti

però l’indomani

ci sono piu’ lutti.

Ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

Però noi siam sicuri,

che prima di stasera

la tua giornata nera

vedrai che cambierà

ti basterà soltanto

la tua ragazza accanto

e come per incanto

vedrai che cambierà

eh… magari!

Ucendo per strada

incontro due amici

che cercano invano

serate felici

cerchiamo girando

due ore di beat

e mentre giriamo

la giornata é finita.

Ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

Mi infilo nel letto

e dico a me stesso

che forse domani

non sono lo stesso

il sonno che arriva

mi porta conforto

mi illudo che vivo

invece son morto

Ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

ma che bella giornata!

ma che bella giornata!