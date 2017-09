Questo piccolo “gioiello” uscito nel 1992 per la CGD vede il debutto discografico di questa strampalata band, gli ufo Piemontesi (che collaborerà anche con Francesco Baccini a più riprese) capitanata dal fantomatico Glezös (Alborganti) accompagnato da Andrea Tognoli, Lorenzo Pedron, Stefano De Carli.

La band giunse come un fulmine a ciel sereno al Festivalbar del 1992 con una versione completamente stravoltata (in chiave rock’n’roll) di “Albachiara” di Vasco Rossi con la quale riscossero un discreto successo, probabilmente per la notorietà del pezzo che per la qualità della reinterpretazione che non fa gridare al miracolo. Seguì da lì a poco l’album vero e proprio, formato principalmente da una serie di cover in chiave rock di classici della canzone pop italiana.

Se oggi l’idea è tutt’altro che originale, all’epoca le cose erano piuttosto differenti e non possiamo nascondere un genuino entusiasmo quando i nostri attaccano “Sabato Pomeriggio” sulla musica di “Ballroom Blitz” degli Sweet! Altra cover ottimamente centrata è il rock “Il Cielo In Una Stanza” arricchita dalla citazione di “My Sharona” o la versione punk rock de “Ma ‘ndo …Hawaii”; per la serie brani rivoltati come calzini trovviamo “Adesso Tu” trasformata in una marcetta e “La Donna Cannone” che diventa un rap.

Quello che non convince pienamente sono principalmente i brani originali degli Ufo che, pur piacevoli (soprattutto “Desperados” e “Italia Über Alles”), hanno un passo nettamente inferiore alle cover.

Ironia della sorte il brano forse più riuscito è “Qua Qua Quando” dell’amico Francesco Baccini, nettamente superiore alla versione originale e che Glezös & co. trasformano in un’ottima ballata pop anni ’60 made in Italy.

Il gruppo di rockettari continuò ad imperversare con altri album sulla falsariga del debutto a livello di sound, ma lasciando più spazio a composizioni proprie; i successivi “Orrendi” del 1993 (uscito come Glezös e gli Ufo), “Stereofobia” del 1995 e “Non si Può Morire Dentro” del 1999 non riuscirono a bissare nemmeno in parte il successo del debutto ed il gruppo si scolse con pochi rimpianti e qualche rammarico.