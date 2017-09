Chi guardava il Drive In negli anni ’80 non può non ricordarsi i mitici Trettrè (ovvero Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano) che con le loro scenette tra il demenziale e la comicità casereccia davano un tocco partenopeo alla trasmissione di Antonio Ricci.

Negli anni ’90 dopo una piccola parentesi il trio si sciogle ed i membri cominciano ad infestare le trasmissioni più ignobili del tubo catodico, da Buona Domenica a Il Gioco delle Coppie Beach.

Proprio nel periodo di passaggio tra i fasti del parcheggio del Drive In e le nefandezze successive, il trio regala alla storia uno dei più famosi anthem estivi che l’Italia repubblicana ricordi, all’interno della delirante trasmissione Il TG delle Vacanze, condotto in compagnia di una prosperosissima Wendy Windham impegnata in improbabili previsioni meteorologiche.

“Beach On The Beach” è un motivetto assolutamente perfetto nella sua leggerezza: rime tra l’inglese e il napoletano, ritornello dalla presa immediata per adulti e bambini e doppi sensi mai troppo volgari.

In altre parole semplicemente un piccolo capolavoro dei primi anni ’90.

Beach On The Beach

(C. Mattone)

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star… oh baby.

Beach on the Beach

femmene e uommene vanno a cacc’

di occhi neri e di occhi blu

quante signorine very nice

fanno uscire pazzi tutti i boys

l’estate e’ qua’… you know

per farci innamorare ad ogni eta’… you konw

frenare un poco e poi lascirsi andar… you konw

in fondo sai che quando torni back alla citta’

tutto finira’

mannaggia ma… you know

per ora siamo ancora in summertime… you konw

e allora che ci stiamo a preoccupa’… you konw

la senti questa musica… you dance insieme a me?

Se mi dici no m’ammazzo.

Beach on the Beach

io m’appiccio come una micc’

se mi guardi un po’ di piu’

pensa tu se poi ci scappa un kiss

o se poi per caso mi dici yes… aiuto!

Beach on the Beach

statte attenta che io so’ pacc’

non ti lascio andare piu’

tanto e’ tutto scritto nelle stars…

due cosi’ dovevano in contrars…

l’estate e’ qua… you konw.

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star…

Beach on the Beach

femmene e uommene vanno a cacc’

di occhi neri e di occhi blu

quante signorine very nice

fanno uscire pazzi tutti i boys… everybody.

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star…

che ci vuoi fa’ boh!