Toto Cutugno è un patrimonio italiano, non solo per le gettonatissime hit che ci ha regalato nel corso della sua lunga carriera e che ha portato in giro per il mondo, ma anche per essere stato l’ultimo “italiano vero” a poter sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio dell’Eurofestival.

Correva il 1990 e in Italia si aveva ancora nelle orecchie “Una Domenica Italiana” ma il mondo stava cambiando. No, non sto parlando della scena di Seattle che sarebbe esplosa da lì a qualche mese e che avrebbe fatto vestire un’intera generazione con camice di flanella anche in piena estate, neppure della perestroika di cui si sarebbero occupati gli Scorpions con una loro celebre e melliflua ballata né tantomeno dell’unificazione tedesca.

Nel giro di un paio di anni il vecchio continente avrebbe voltato pagina per sempre con l’unione politica degli stati membri della CEE; quale migliore occasione del festival della canzone europea per sfruttare tutto ciò?

Ecco che lo scaltro menestrello dell’Italia «col caffé ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria» sfodera una prova a dir poco maiuscola ravanando proprio dove non lo si dovrebbe mai fare.

Seppure “Insieme: 1992” rappresenti tutto quello che non vorremmo fosse associato alla musica italiana, resta un mirabile esempio di artigianato pop di chi ha fatto un patto col diavolo: musicalmente un abominio, ma che ci coglie immediatamente a canticchiare la melodia inconsapevolmente.

La scrittura di Toto Cutugno è inconfondibile, a tratti ammirevole per i momenti di rara intensità che riesce a regalarci: anzitutto il pathos e la drammaticità da telenovela sudamericana («Con te, cosi lontano e diverso, con te, amico che credevo perso, Io e te, sotto lo stesso sogno») mista a un certo retrogusto di coro da stadio («Insieme, unite, unite, Europe») e la musicalità da un jingle televisivo («L’Europa non è lontana, c’è una canzone italiana»).

Un mefistofelico pastrocchio con la sobrietà di “We Are The World” nel cuore che non avrà fatto breccia tra i patri confini, ma che è diventata una hit d’oltralpe. Veri buongustai.

Insieme: 1992

Insieme, unite, unite, EuropeCon te, così lontano e diverso

Con te, amico che credevo perso

Io e te, sotto lo stesso sogno

Insieme, unite, unite, Europe

E per te, donna senza frontiere

Per te, sotto le stesse bandiere

Io e te, sotto lo stesso cielo

Insieme, unite, unite, Europe

Sempre più liberi noi

Non è più un sogno e non sei più da solo

Sempre più in alto noi

Dammi una mano che prendiamo il volo

L’Europa non è lontana

C’è una canzone italiana per voi

Insieme, unite, unite, Europe

Per noi, nel cielo mille violini

Per noi, amori senza confini

Io e te, sotto gli stessi ideali, mmm…

Insieme, unite, unite, Europe

Sempre più liberi noi

Non è più un sogno e noi non siamo più soli

Sempre più uniti noi

Dammi una mano e vedrai che voli

L’Europa non è lontana

C’è una canzone italiana per voi

Insieme, unite, unite, Europe

Sempre più liberi noi

(Sempre più liberi)

Le nostre stelle, una bandiera sola

Sempre più forti noi

(Sempre più forti)

Dammi una mano e vedrai si vola

L’Europa non è lontana

C’è una canzone italiana per voi

Insieme, unite, unite, Europe

L’Europa non è lontana

C’è una canzone italiana per voi

Insieme, unite, unite, Europe