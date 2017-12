Il riciclo è il destino cui sono preordinate le terze e quarte fila del mondo dello spettacolo, costrette dal fato avverso (tradotto: non ti si fila più nessuno) a qualunque cosa consenta di riacchiappare un barlume di popolarità, quale che esso sia. In fondo tutti dobbiamo mangiare.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a questo variopinto carnevale da pomeriggio televisivo (e a tutta la varia umanità circolata nei salotti di Paolo Limiti, Barbara D’Urso e compagnia vociante) e/o articolo su stampa di terz’ordine, di quella che abbonda sul tavolino della zia anziana e dalla quale confesso di avere attinto le informazioni del caso.

Così, in ordine sparso, possiamo citare le gravidanze improvvise di showgirl stagionate o sgallettate improbabili… potremmo anche parlare di folgorazioni sulla via di Damasco, perché in fondo lo scenario religioso alimenta sempre consensi… Qualcuno si è inventato una disgrazia, altri hanno rispolverato vecchi amori nascosti e altri han tirato fuori dall’armadio figli segreti, roba che manco a Dallas avevano certe idee, mentre altri fino al giorno prima regnavano sovrani alla sagra della porchetta e poi sono diventati vegani… e altri ancora… già, altri ancora?

Perché quando Tiziana Rivale ha capito che daje e ridaje non riusciva proprio a riacchiappare il successo che (non) fu, ha cercato di riciclarsi pure lei, ma è stato un po’ come trovare tutte le caselle già occupate, perché il riciclo è come un ciclone che travolge tutto: devi esser lesto a trovare la tua strada, altrimenti rischi stare in panchina… ancora.

Tenta e ritenta, nel mentre irrompeva decisamente sulla scena con una costante, ricca e variegata produzione (di cui, inutile dirlo, le cronache non hanno registrato traccia), spaziando dal pop alla dance in italiano e in inglese.

Alla fine ha trovato la casella finalmente ancora non occupata e, senza chiedersi il perché e il per come fosse ancora a disposizione, ci si è ficcata a capofitto.

Di qui, il singolo digitale coprodotto con Stefano Ercolino: “The Shadow of Elohim”, dedicata all’uso della geoingegneria, con effetti dannosi e mortali sulla natura e sulla salute di tutti gli esseri viventi, e agli antichi racconti degli Elohim biblici, extra terrestri che avrebbero vissuto sul pianeta Terra e avrebbero fabbricato la specie umana (gli Adamiti) per servirsene come schiavi. Tematiche senza dubbio interessanti, ma siamo sicuri che siano adatte per un brano pop di 3 minuti?

La canzone in sé è quello che è, anzi è forse un bene che il testo sia in inglese. Il resto lascia vagamente perplessi e vien solo da chiedersi quanti danni possa fare vincere un Festival di Sanremo e a inizio carriera dedicare una canzone ai Beatles.

Ai posteri la sentenza, intanto Tiziana Rivale ha già cambiato sponda ed è ritornata a cantare in italiano, ma questa è un’altra storia.