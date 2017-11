Chi sono i Tipinifini, questi perfetti sconosciuti? Qualche reperto storico degli anni ’80? Ci siete vicini, ma è inutile che vi sforziate di ricordarli perchè il duo Paolo Baggi – Mauro Tondini (poi riciclatosi come produttore nel cui curriculum spicca un album di Alexia) non è mai diventato veramente famoso, benchè prodotto dalla mente oscura della musica italiana da fine anni ’70 fino ad oggi: Claudio Cecchetto.

Costruiti per cavalcare l’onda del successo della italo-disco come altri “artisti” della scuderia del famoso mentore pigliatutto (tra cui ricordiamo Tracy Spencer, Sandy Marton, i Via Verdi, Sabrina Salerno ecc.) purtroppo non se li filò nessuno nonostante i vani sforzi promozionali del produttore che fece diventare “Fever” la sigla di “Zodiaco”, fortunato quiz del sabato sera abbinato ai segni zodiacali in onda su Italia Uno e condotto dallo stesso Cecchetto (programma dove mossero i primi passi Marco “Mandi Mandi” Milano ed un giovane e magrissimo Gerry Scotti che compare fugacemente anche nelle vesti di un improbabile personaggio chiamato “Sterminator”, incaricato di “umiliare” i concorrenti che dovevano sottostare ad una penitenza) ma senza ottenere grossi risultati.

La canzone in sé non è peggio della media dei brani italo-disco del periodo, ma non ha neppure nulla che lo renda memorabile, un mezzo pastrocchio dall’appeal estivo con una pronuncia inglese piuttosto approssimativa; i risultati non migliorano girando il disco dove il lato b è più pompato e smaccatamente dance, ma ripetitivo e noioso come pochi.

Nonostante i riusultati non arrivassero il duo pubblicò l’anno successivo un album (di scarso successo) intitolato “Factory Of Fantasy” e il singolo “All Of My Life” che a sorpresa ottenne un buon riscontro negli Stati Uniti, ma questo non bastò per evitare l’oblio. Fortunatamente per Cecchetto i Tipinifini erano solo l’inizio della sua avventura da produttore discografico, di lì a poco sarebbe arrivato un certo Sandy Marton a salvare la situazione (e le vendite).