Le Tartarughe Ninja ad inizio anni ’90 hanno portato un po’ d’aria fresca nel mondo dei supereroi grazie alla loro carica di umorismo e demenzialità.

Il successo delle quattro simpatiche tartarughe mutanti fu davvero incredibile in ogni angolo del globo tant’è vero che furono realizzati ben tre lungometraggi (quattro se contiamo l’ultimo film realizzato a seguito del buon riscontro ricevuto dalla nuova versione del cartoon che personalmente non mi è piacuta per nulla, più due del recente reboot), pochi però ricordano che i quattro ninja con il guscio pubblicarono anche un disco nel 1990, a cui seguì addirittura un tour in cui i quattro (Donatello alle tastiere, Leonardo al basso, Raffaello alla batteria e al sax e Michelangelo alla chitarra) con tanto di costumi (quasi) come quelli apparsi nei film, lottavano contro il perfido Shredder che cercava di distruggere la musica.

Il disco fu realizzato solo come cassetta astutamente distribuita solo attraverso la catena Pizza Hut in America (i riferimenti alla pizza, il piatto preferito dalle quattro tartarughe, si sprecano nelle canzoni), la quale sponsorizzò anche il tour che seguì e che fu pubblicato anche come video.

La musica è ben suonata, con sonorità principalmente pop-rock dagli spunti AOR accentuati da una produzione smaccatamente anni ’80 (tallone d’achille del progetto). I brani che si fanno ricordare sono “Sing About It”, un soft rock da stadio che incoraggia l’ascoltatore a cantare (“Sing about it/If you’re happy or sad/In good times or bad/You know you don’t need a drum/your heart is where the music’s coming from”), la programmatica “Pizza Power”, un upbeat rock tipicamente ottantiano dove tutti e quattro i “musicisti” si alternano al microfono, l’orribile rap-funk-rock cartoonesco “Walk Straight” e le ballad “Skipping Stones” e “April Ballad” affidate rispettivamente al nemico Shredder e April (l’amica giornalista delle tartarughe), la prima sembra una outtake della colonna sonora di “Labyrinth” (e non è un complimento, da fan di David Bowie), mentre la seconda richiama alla memoria l’hard rock cotonato di Lita Ford, ma aggiungendovi dei toni epici.

L’album è stato ripubblicato esclusivamente in digitale e potete ascoltarlo qui sotto, ma se siete feticisti del supporto, l’unico modo per fare vostra questa rarità è cercare di comprare la cassettina attraverso ebay.

Tracklist:

01. Coming Out Of Their Shells!

02. Sing About It

03. Tubin’

04. Skipping Stones

05. Pizza Power

06. Walk Straight

07. No Treaties

08. Cowabunga

09. April Ballad

10. Count On Us