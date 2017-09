All’inizio degli anni ’90 sale alla ribalta nazionale un gruppo sardo, i Tazenda, che grazie a una canzone entrata nella memoria collettiva come “Spunta la luna dal monte” (presentata nel 1991 al Festival di Sanremo assieme a Pierangelo Bertoli) e a un paio di album eccellenti in cui la musica etnica sarda si fonde con il pop rock, conquistano il consenso del pubblico e della critica. Il tutto, ovviamente, non tacendo i meriti della voce dell’indimenticato Andrea Parodi.

Prima di perdersi tra separazione, percorsi artistici diversi e un terribile disco latino-americano in spagnolo (ma perché?), nel 1993 a suggellare la prima parte di carriera del gruppo viene pubblicato “Il popolo rock”, un doppio disco dal vivo (anche se ampiamente ritoccato in studio) con un paio di brani inediti tra cui la nefandezza che dà il titolo all’intero lavoro.

Erano gli anni del ritorno delle chitarre nelle radio, gli anni in cui U2, Metallica e Guns N’ Roses muovevano masse oceaniche di fans, gli anni in cui Seattle era la capitale del rock mondiale, gli anni in cui in Italia ancora riecheggiava il successo di “Gli spari sopra” di Vasco Rossi e il gruppo rock più anticonformista per il grande pubblico erano i Litfiba.

Forse per questa ragione i Tazenda sentirono il bisogno di incidere un loro inno da stadio come “Il popolo rock”, che all’inutilità somma l’aggravante del testo in italiano purtroppo comprensibile a tutti che piglia a cazzotti la storia del gruppo stesso, la cui bruttezza merita di non essere dimenticata:

Sono aggressivi ma è meglio così

Sono cattivi, lasciamoli sfogare

Quelli passivi che dicon sempre sì

Son più nocivi, non si san manifestare.

Sugli stivali ci son gatti da pelare

Ma chi ha paura ha la coda di paglia

Sotto i capelli c’è un animoso essere

Leggero, insostenibile ma non una canaglia.

Inutile chiedersi il senso delle strofe perchè vorrebbe dire perdersi tra domande esistenziali e non (che cosa è l’animoso essere che vive sotto i capelli?), quindi, visto che al peggio non poteva esserci limite ecco spuntare temuto e minaccioso, perché foriero di ulteriori bruttezze, l’agognato ritornello:

Il popolo, il popolo, il popolo rock

Ama il Boss, ama Vasco, ama Piero

Il popolo, il popolo, il popolo rock

Ama il sesso, la musica, il mistero

Il popolo, il popolo vero

Odia, è molto ribelle ma sincero.

Di qui, potremmo disquisire per ore sul perché il popolo rock ami il mistero, odi, sia ribelle ed anche sincero, mentre sul fatto che ami musica e sesso non ci sono dubbi, ma credo che siano gusti comuni anche ai fans di Charles Aznavour.

Se possibile, il video è ancora più brutto, con i tre che si agitano in qualche zona del Sulcis bruciata dal sole e spacciata per l’Arizona, tra flash di grandi del rock e un agitarsi che non gli era davvero proprio e difatti durò giusto il tempo del videoclip.

Archiviata questa robaccia nel 1995 arrivò l’ultimo album del trio che si apriva ulteriormente al pubblico non sardo, essendo per metà cantato in italiano, ma da lì a poco Andrea Parodi deciderà di tornare alla musica sarda come solista.

Il popolo rock

Sono aggressivi ma è meglio così

Sono cattivi, lasciamoli sfogare

Quelli passivi che dicon sempre sì

Son più nocivi, non si san manifestare

Sugli stivali ci son gatti da pelare

Ma chi ha paura ha la coda di paglia

Sotto i capelli c’è un animoso essere

Leggero, insostenibile ma non una canaglia

Il popolo, il popolo, il popolo rock

Ama il Boss, ama Vasco, ama Piero

Il popolo, il popolo, il popolo rock

Ama il sesso, la musica, il mistero

Il popolo, il popolo vero

Odia, è molto ribelle ma sincero

Su quattromila sopra un prato forse

Duecento diverranno avvocati

Quattro soli moriranno di overdose

Ed altri quattro diverranno magistrati

Se sono tanti brillano gli orecchini

I tatuaggi, il chiodo, le canne

Se sono tanti e non sono più bambini

Amano i watt e non le ninne nanne

Il popolo, il popolo, il popolo rock

Ama il Boss…

Il popolo rock odia i politici

Storie melense, noiose istituzioni

In mezzo a loro ci sono critici

E fanno recensioni senza raccomandazioni

Su diecimila c’è anche un assassino

E c’è la madre di un futuro presidente

Se quella notte loro vanno a letto insieme il destino

Trasforma casualmente un perdente in un vincente

Populus, populus, populus rock

Populus, populus, populus rock

Siamo come siete

Siete come siamo

Siamo come meritiamo

Siate sempre come vi pare

El pueblo, el pueblo, el pueblo rock

Felice il popolo

Che non ha bisogno di eroi

People, people, the young rock people

Sono stato un presidente onesto

Al servizio del popolo italiano

Su populu, su populu, su populu rock

Tancas serradas a muru

Fattas a s’afferra-afferra

Si su chelu fit in terra

L’haiant serradu puru

L’haiant serradu puru

Si su chelu fit in terra

Fattas a s’afferra-afferra

Tancas serradas a muru

(Tanche chiuse a muro

Messe sul generale arraffa-arraffa

Se il cielo fosse in terra

Chiuderebbero anch’esso)

Il popolo, il popolo, il popolo rock