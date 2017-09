Popolo di reazionari, è giunta l’ora di imbracciare quante più armi possibili per difendere la nostra Nazione al grido di “protezionismo”!

Rispolverate quindi il moschetto dei vostri nonni, dissotterrate e oliate con cura la P38 dei vostri padri, procuratevi una lupara in Aspromonte, scavate una buona trincea e fate il più in fretta possibile perché la dichiarazione di guerra è già stata avanzata al ritmo incalzante di questa “Suning Dance” fortemente voluta da Zhang Jindong in persona, presidente del gruppo Suning e, dal 2016, maggiore azionista della squadra di calcio F.C. Internazionale Milano.

Attualmente non siamo in grado di capire se la freccia che sibila l’aria padana sia stata scoccata da Mr. Zhang per conto del governo cinese o addirittura se l’ordine provenga da un’entità superiore al rigoroso partito comunista più cazzuto d’oriente, ovvero da Wanda Nara, fidanzata dell’attaccante interista Mauro Icardi e unica persona al mondo dotata del carisma necessario per oscurare il maoismo.

In realtà non è da escludere che il mio possa essere soltanto un dissennato allarmismo dato che ufficialmente il brano “Suning Dance” non dovrebbe essere altro che un’esaltazione tipicamente cinese, a sostegno dei risultati ottenuti dall’impero commerciale Suning, per descrivere una fruttuosa annata lavorativa conclusasi in agosto 2017 con la festa di fine estate organizzata nel quartier generale della holding di Nanchino in cui è presentato il videoclip di cui stiamo parlando.

L’Inter, stando a questa verità, rappresenterebbe quindi lo sbarco commerciale in Europa al culmine di un excursus aziendale iniziato nel 1996 con la vendita di condizionatori d’aria.

Il testo è interpretato in più lingue, tante quante sono le aree geografiche interessate dalla colonizzazione commerciale del gruppo Suning: oltre al cinese mandarino e cantonese, le strofe di questo esaltante brano accostabile al “Gangnam Style” vengono recitate in giapponese, inglese e italiano; il tutto, all’interno del videoclip (che contiene immagini riprese in diretta alla serata di gala), è sottotitolato complessivamente in inglese e rispettivamente in ogni lingua affrontata.

Ciò che salta alla nostra attenzione è senza dubbio la parte del brano cantata in italiano:

In Italia c’è Fabio, l’avanguardia di Suning,

fedele tifoso nerazzurro, Inter è leggenda di Milano,

l’Italia è base di Suning con il calcio ad espansione,

Fabio è grande per lo sviluppo, è anche un bravo ballerino.

La prima cosa che mi è venuta in mente ascoltando questi versi (a parte la domanda «ma chi cazzo è sto Fabio?») è un episodio di South Park che parla di una subdola invasione giapponese ai danni degli Stati Uniti d’America organizzata tramite la vendita di una serie di esserini tipo Pokemon ai bambini americani. Il piano comprendeva la rassicurazione, rivolta a chi fra i genitori americani fosse sospettoso, circa il fatto che un popolo dal pene così piccolo mai potrebbe nuocere a una civiltà composta da esseri dotati di un pene grande e desiderato da tutte le donne giapponesi.

Il brano è in sintesi una spocchioneria stratosferica, ma ciò che manda in estasi è il video nel quale orde di dipendenti muovono in avanti una spalla a ritmo di musica techno: questo ipnotico gioco di spalla è l’unico passo del ballo. Ad alternanza sono ritratti scorci di America, Giappone, Cina e Italia: riguardo a quest’ultima conquista troviamo come teatro delle riprese proprio il terreno di gioco dello stadio Meazza calcato per una volta in maniera atipica dall’invincibile Javier Zanetti intento in una serie di palleggi alternati ai passi della danza Suning, con quel movimento di spalla. Mi chiedo cosa staranno pensando in paradiso Peppino Prisco e Giacinto Facchetti.

In ogni caso, stando a quanto sostiene il testo, ballare è la cosa più importante.

但最意欢是跳舞

(“l’idea più gioiosa è ballare”)

进一步全球化扩展

不只是购物

美食和娱乐样样全

但是也热爱跳舞

(“Fare un passo nell’espansione della

globalizzazione non è solo fare shopping,

è bellezza e divertimento di ogni tipo,

ma è anche amare e ballare”)

Tutto questo è in linea con l’abitudine dell’ufficio propaganda del partito comunista cinese il quale affida a gruppi musicali il compito di comunicare ufficialmente le posizioni del governo, come nel caso del brano “This is China” commissionato direttamente dal partito nel 2016 ed eseguito dal gruppo rap Tianfu Incident per chiarire gli aspetti equivoci agli occhi dell’occidente.

Forse non ero preparato a tutto ciò e credo sia per questo che ho interpretato il video come una dichiarazione di guerra imminente. A proposito, è solo grazie ad Alessandra Giretti, esperta in lingua e cultura cinese, se vi possiamo offrire, come nostra abitudine, il testo sia in forma originale che tradotta e se ho potuto comprendere il fatto che questo modo di fare, in Cina, è assolutamente comune.

Ecco un altro esempio: il seguente video promuove le riforme del Governo Centrale in materia di economia e anti corruzione.

Mi chiedo dunque se sia lecito opporre resistenza piuttosto che assecondare la dinamica in cui volge il mondo. Nel dubbio riporrei moschetto, lupara e P38 non essendo forse queste le armi adatte per affrontare il problema, sempre se di problema si tratta.

Non ci resta altro da fare che metabolizzare i nuovi assetti politico-economici mondiali e attendere il futuro serenamente, stando al passo, con la speranza che il nostro grande pene possa esserci utile per mantenere una posizione di vantaggio.

Suning Dance

– MANDARINO –

世界有苏宁 (Nel mondo c’è Suning)

六大严业齐发力 (Sei le grandi aziende esistenti)

智慧零售苏宁最牛 (La cosa più eccezionale di Suning sono i

mercati intelligenti)

共商布局五大洲 (Annunciando pubblicamente di essere nei

cinque continenti)

全球资源汇聚在手 (Ha nelle proprie mani le risorse del

pianeta messe insieme)

置业智慧祝中华 (L’intelligenza di comprare immobili per

augurare alla Cina)

020 金融领先者 (nel 2020 di essere alla guida della banca

mondiale)

苏宁银行惠全球 (Il denaro di Suning va a beneficio del

mondo intero)

跟着苏宁 wave the world (Suning scuote il mondo)

世界有苏宁 (Nel mondo c’è Suning)

六大严业齐发力 (Sei le grandi aziende esistenti)

苏宁文创链接寰球 (La creatività di Suning collega il mondo

intero)

中国文化传四海 (La letteratura cinese diventa universale)

苏宁体育竞技绿茵 (la concorrenza sportiva di Suning)

激情燃遍地球村 (La sua passione brucia tutti i villaggi del

mondo)

苏宁投资理性卓越 (Suning investe in modo brillante)

助力国际大发展 (Un aiuto internazionale per un grande

sviluppo)

跟着苏宁 wave the world (Suning scuote il mondo)

– CANTONESE –

香港有个苏宁男 (Hong kong ha un uomo Suning)

线下服务人人都满意 (Da talmente tanti servizi che le persone

sono molto indaffarate)

全球货晶我们什么都有 (Abbiamo tutti i beni del mondo)

快来香港海外购 (Velocemente Hong Kong si è costruita un

mercato estero)

香港人买国内货 (Gli abitanti di Hong Kong comprano le

merci della Cina)

本地购很实惠 (Fondamenta costruite solidamente)

苏宁男样样都做得到 (Ogni uomo di Suning è riuscito a

realizzare)

但最意欢是跳舞 (Ma l’idea più gioiosa è ballare)

– INGLESE –

Suning US buddy on the land of Silicon Valley (在 Silicon Valley 这片锐意进取)

Hard-core phylosophy high technology (创新科技)

we have engineers nerdy (不只有程序员 nerdy)

And fashion buyers trendy (还有时尚买手 trendy)

Nerdy trendy weapon to the glory (nerdy trendy 我们的武器)

Brothers, we must win (舍我其谁 我们必胜)

And we can also dancing dancing (跳舞我们也不放弃)

– GIAPPONESE (parte tradotta in cinese mandarino)–

日本的苏宁 lady (La ragazza Suning del Giappone)

Face to face 的服务 (I servizi “faccia a faccia”)

通过 JCL 变可爱 (Attraverso JCL diventano adorabili)

热爱化妆品 (L’amore crea gli articoli)

进一步全球化扩展 (Fare un passo nell’espansione della

globalizzazione)

不只是购物 (Non è solo fare shopping)

美食和娱乐样样全 (È bellezza e divertimento di ogni tipo)

但是也热爱跳舞 (Ma è anche amare ballare)

– ITALIANO –

In Italia c’è Fabio (意大利有个 Fabio)

L’avanguardia di Suning (苏宁拓展先锋)

Fedele tifoso neroazzurro (忠实的内控祖里)

Inter è leggenda di Milano (国兰是米兰的传奇)

L’Italia è la base di Suning (意大利是苏宁的起点)

Con calcio ad espansione (用足球拓展版国 )

Fabio è grande per lo sviluppo (拓展业务 Fabio 复行)

E anche bravo ballerino (他也擅长跳舞)

– MANDARINO –

世界有苏宁 (Nel mondo c’è Suning)

六大严业齐发力 (Sei le grandi aziende esistenti)

智慧零售苏宁最牛 (La cosa più eccezionale di Suning sono i

mercati intelligenti)

共商布局五大洲 (Annunciando pubblicamente di essere nei

cinque continenti)

全球资源汇聚在手 (Ha nelle proprie mani le risorse del

pianeta messe insieme)

置业智慧祝中华 (L’intelligenza di comprare immobili per

augurare alla Cina)

020 金融领先者 (nel 2020 di essere alla guida della banca

mondiale)

苏宁银行惠全球 (Il denaro di Suning va a beneficio del

mondo intero)

跟着苏宁 wave the world (Suning scuote il mondo)

世界有苏宁 (Nel mondo c’è Suning)

六大严业齐发力 (Sei le grandi aziende esistenti)