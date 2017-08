Si legge cleptomania ma si dice satiriasi. Facciamo prima un passo indietro.

Era il 2004 e i catanesi Sugarfree (ci sarebbe qualcosa da dire anche sul nome, ma è meglio sorvolare; ho suonato con gruppi dai nomi ben peggiori) sono uno dei tanti nuovi gruppetti un po’ pop, un po’ rock, un po’ niente che andavano di moda allora. Grazie alla massiccia spinta radiofonica garantita dalla Warner Music il singolo “Cleptomania” diventa uno dei tormentoni dell’inizio del 2005. Personalmente non la riascoltavo da allora e sinceramente non ne ricordavo più nemmeno il ritornello. L’unica cosa rimasta è una sorta di fastidio. Ma perché?

Senza pregiudizi ascolto il brano e dopo due secondi comincio a chiedermi se si tratta della canzone giusta o un brano de Le Vibrazioni. Per mia fortuna il brano continua sollevando ogni mio dubbio.

Il cantante (Matteo Amantia Scuderi) ci fa intendere che ha voglia di farsi una bella e sana scopata, “prima o dopo i pasti non importa”, l’importante è “averti mia, solamente mia”. Tutto bene, però c’è un grave problema, il Nostro non riesce a controllarsi: “sono affetto da un morbo incurabile, il mio difetto è un istinto incontrollabile, se ti vedo devo averti tra le mie mani”. Ma se anche i dottori non riescono a trovare un rimedio a questo desiderio morboso, il giovane autore un’idea ce l’avrebbe “ora che non ho più via d’uscita, ora che ogni porta è stata chiusa, apri almeno le tue gambe verso me”. Infine parte la richiesta d’aiuto “aiutami a guarire da questa mia malattia, affetto da una strana forma di cleptomania”.

E qui sorge il problema: la diagnosi è completamente sbagliata, non si tratta di cleptomania ma al massimo di satiriasi! Ovvero la ninfomania per la controparte maschile. Che poi da metà anni ’90 queste patologie non siano più riconosciute dalla medicina ufficiale poco importa.

Certo capisco che essere lanciati sul mercato discografico al grido di satiriasi non suoni così bene, ma almeno avrebbe avuto un senso logico: una strana forma di cleptomania che costringe a possedere sessualmente una donna? Speriamo almeno sia consenziente!

Cleptomania

Sono affetto da un morbo incurabile

Il mio difetto è un istinto incontrollabile

Se ti vedo devo averti tra le mie mani

Liquidato da ogni dottore -Non rimedio- queste le parole

Ma la mia cura potresti essere tu

Prima o dopo i pasti non importa

Due o tre volte al giorno sì mi bastano per sperare

Aiutami a guarire da questa mia malattia

Affetto da una strana forma di cleptomania

Voglio averti mia, solamente mia

Ora che non ho più via d’uscita

Ora che ogni porta è stata chiusa

Apri almeno le tue gambe verso me

Prima o dopo i pasti non importa

Due o tre volte al giorno sì mi bastano per volare

Aiutami a guarire da questa mia malattia

Affetto da una strana forma di cleptomania

Voglio averti mia, solamente mia

Già sto meglio se ti tengo tra le mie mani

Sto guarendo se ti tengo tra queste mani

Aiutami a guarire da questa mia malattia

Affetto da una strana forma di cleptomania

Voglio averti mia, solamente mia