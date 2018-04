Gianni Greco è già stato celebrato diverse volte su queste pagine, prima come precursore di Povia quando nel 1981 incise Tommi, un singolo su un omosessuale che si redime (cavalcando il trend “travestitismo” che andava di moda in quegli anni), poi come alfiere del lesbo (o magari del threesome) con la scatenata Donna più donna, per chiudere la sua personale trilogia della sessualità con l’incredibile L’elefante gay eseguita dalla piccola Erika Mannelli all’Ambrogino d’Oro del 1984, trasformando un brano probabilmente nato per pura provocazione in un inno della cultura omosessuale in Italia.

Nel frattempo, mentre lavorava per diverse televisioni e radio locali col soprannome de Il G, il nostro ebbe l’occasione di scrivere in qualità di autore un altro memorabile brano dal titolo Tu mi vai, canzone per una misteriosa cantante dall’emblematico nome di Stella Monello.

A quanto pare, secondo Gianni Greco stesso, Stella Monello non era altro che una collega della radio in cui lavorava, «del tutto stonata» e con «un nome impronunciabile». La canzone diventa quindi l’ulteriore prova del valore compositivo musicale di Greco, che chiude idealmente il cerchio delle tematiche a sfondo sessuale, sfornando un brano pop sbarazzino dal testo curioso e provocatorio con un sottile gioco di parole (chi sarebbe il misterioso Pietro dell’acronimo?) che per qualche motivo a noi ignoto non è mai divenuto un tormentone.

Immaginate un alfabeto erotico, un “lettera per lettera” dai riferimenti a volte incomprensibili, a volte sin troppo comprensibili: «Dove nascono i miei sogni porno made in Italy», «Dove trovi una sgualdrina più carina di così», «Un po’ sadico un po’ porco ma tant’è». Il brano era destinato a divenire un cult tanto da essere usato come sigla per il programma dell’altrettanto leggendario conduttore televisivo partenopeo Gennaro D’Auria Arte Divinatoria.

La canzone ebbe anche una specie di cover francese eseguita dal cantante Valerio ma il brano originale ritornò a far parlare di sé nel nostro paese quando in occasione dell’ipotetico omaggio (o plagio?) che ne fece Renato Zero per la musica del brano Pizza & rock and roll del 1986 contenuto nell’album Soggetti smarriti.

Il lato B, Uomo più me, è un’altra perla che sebbene nel titolo sembri richiamare la già citata Donna più donna è in realtà un brano più dolce e delicato, privo di altrettanta malizia ma pieno anch’esso di giochi di parole e dall’imperdibile testo pazzerello e rocambolesco.

Ancora una volta il nostro amato Gianni Greco non si smentisce come autore pop elegantemente provocatorio e decisamente avanti coi tempi.

Tu Mi Vai

Sono tanto tanto P

ogni volta che ti ho qui

e mi guardi con lo sguardo di chi sa che dirò sì

Sono tanto tanto I

Se ti guardo proprio lì

Dove nascono i miei sogni porno made in Italy

Sono tanto tanto E

Quando fra le mani ho te

E conduco la tua voglia proprio dove piace a me

Sono tanto tanto T

Quando sei sull’orlo di…

Dove trovi una sgualdrina più carina di così

Dammi un R e troverai

Quello che non trovi mai

Dammi subito una O

E il tuo nome griderò

E veramente tu mi vai

Stampigliato sui miei sensi a fuoco stai

Ho capito la tua personalità

Ami esclusivamente chi ti dà

E per questo che mi va

Con te ci sto

Proprio perché non so dirti mai di no

Un po’ sadico un po’ porco ma tant’è

Sei letteralemte tu che fai per me

Non ti mollo sto con te

E tu mi vai…

E tu mi vai…

E tu mi vai…

E tu mi vai…

Sono tanto tanto P

quando suono il flauto in Mi

E ti accordo le tue corde cala il La ma cresce il Si

Sono tanto tanto I

Mentre penso a non so chi

Ma cinguetto sui tuoi fianchi proprio come un colibrì

Sono tanto tanto E

Quando aspiro un po’ cioè

E ti insegno un bocca a bocca non fidarti mai di me

Sono tanto tanto T

Quando conto one two three

Prima della tua partenza verso un mono tres jolie

Dammi una R e proverai

quello che non provi mai

Dammi subito una O

e il tuo nome griderò

E veramente tu mi vai

Stampigliato sui miei sensi a fuoco stai

Ho capito la tua personalità

Ami eslusivamente chi ti dà

E per questo che mi va

Con te ci sto

Proprio perché non so dirti mai di no

Un po’ sadico un po’ porco ma tant’è

Sei letteralemte tu che fai per me

Non ti mollo sto con te

E tu mi vai…

E tu mi vai…

E tu mi vai…

E tu mi vai…

Uomo Più Me

Uomo, da te

Dimmi com’è

Due meno tre

Zero virgola cioé

Non ce la fai

Non vinci mai

Giochi ma poi

Perdi sempre per un “noi”

Ma che fa se nel letto un’altra donna

Non ce l’hai dentro la tua fantasia

Dove va

La tua mano a notte fonda

Cerca in te spazi di follia

E così scatta inaspettatamente in te

In un click la tua voglia di stare con me

Donna da me

Donna perché

Coltivo te

Nel mio orto e nel mio te

Nel cuore stai

Nel letto mai

Anima mia

Metà tu, metà poesia

Scaldo un po’

L’altra piazza del mio orgoglio

Così tu, freddo al tuo non sentirai

Nascerò sul tuo petto quadrifoglio

So che tu non ne hai colti mai

Coglierai fiori e frutti senza limiti

Ma ora dai,

Scriviamoci addosso due “Sì”

Uomo più me

Donna più te

Due più cioé

Zero virgola non è

Ora sei qui

Resta così

Io ti do me

E se prendo, prendo te

Io più te

Tra le pieghe della bocca

Tu più me

Tra ritagli di occhi blu

Su di te

La mia pelle ora albiccocca

Su di me, chi ti ferma più?

E tra noi

Quanto tempo inutile passò,

Ma se vuoi

Con te ne recupero un po’.