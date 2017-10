Dopo il successo meritato ed inaspettato del suo album precedente “Mi Ricordo Lasagne Verdi”, si intensifica il rapporto tra Stefano Nosei ed Elio e le Storie Tese che partecipano quasi in toto all’album (Feiez, Faso, Cesareo e Rocco Tanica già presente nel primo disco) conferendo al nuovo disco un suono molto più elaborato.

Le coordinate sono identiche al debutto, quindi troverete intelligenti parodie di successi pop italiani; pertanto se vi è piaciuto il primo CD apprezzerete sicuramente anche questo. Purtroppo le novità sono nella forma e non nella sostanza e l’effetto sorpresa, che tanto aveva giovato al disco d’esordio, qui è assente. Non mancano le belle canzoni come “Profiterole”, “Mare Maremmano” e la title track, viene anche ripetuto l’esperimento della cover impossibile, in questo caso “F.lli d’Italia” è l’inno nazionale italiano reinterpretato alla maniera di Angelo Branduardi, e non basta la presenza di Dario Vergassola in “Giuliva Giulia” a rendere più interessante un disco carino, ma assolutamente non indispensabile.