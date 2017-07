Tromba (1980)

Solidamente delineate ormai le coordinate del gruppo tocca a “Tromba” aprire il nuovo decennio, che tra l’altro si rivelerà interessantissimo sotto molti punti di vista. La novità di questo album è data dal brano “Chi Cazz M’o Fa Fà”, il primo di una serie di canzoni in dialetto napoletano (una sorta di parodia/omaggio alla musica partenopea) cantati da Savio dove viene affrontato il tema, in bilico tra il romantico e il goliardico, di donne che tendono a non concedersi.

Ma il resto dell’album non è assolutamente da meno: si va dalla scenetta di “Gennarino Primo” sull’elezione di un papa napoletano e del suo improbabile discorso, passando per “Tutto il Morto Minuto per Minuto” e si arriva addirittura ad un brano come “Nosfigatus” dove viene utilizzata come base la musica di “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” di Michael Jackson. Da segnalare anche “Casablanca” dove il recitato di Cerruti s’interrompe per lasciare spazio nel ritornello a un coro cantato spaventosamente irresistibile che invita ad andare a Casablanca per farsi delle operazioni chirurgiche (per il cambio di sesso). Questo per dire come, anche negli episodi minori o riempititivi, gli Squallor riescono a fare miracoli.

Tracklist:

01. Prefatio (Fantasy)

02. Nosfigatus

03. Gennarino Primo

04. Tromba

05. Chi Cazz M’o Fa Fà

06. Pane e Barbagia

07. Dieta

08. Tutto Il Morto Minuto Per Minuto

09. Casablanca

10. Radio Londra

Mutando (1981)

L’anno dopo è il turno di “Mutando” ma il presunto cambiamento evocato dal titolo è limitato solo al titolo del disco appunto che per la prima volta non gioca su doppi sensi a sfondo sessuale; per il resto (ri)troviamo i soliti Squallor senza innovazioni, ma con il loro inimitabile marchio di fabbrica.

Dopo “Squallor in Concerto”, la loro intro più famosa dove esordiscono i personaggi di Antonio e Vincenzo che nei dischi successivi appariranno spesso nelle tracce d’apertura, vi è di nuovo un altra telecronaca con “Pret a’ Porter” sulla base che fa la parodia al “Gioca Jouer” tormentone dell’anno di Claudio Cecchetto, il cui tema è una sfilata di moda di indumenti clericali!

A proposito di brani celeberrimi non si può tacere di Savio che con “Cornutone” lascia il segno con un altra canzone in dialetto napoletano, di sicuro tra le più riuscite del suo repertorio. Il resto viaggia sempre sui soliti binari da “Tombeado” a il ritorno del personaggio di Pierpaolo in “Pierpaolo n°3” che, dopo l’assenza in “Tromba”, d’ora in avanti sarà in pianta stabile in ogni disco del gruppo.

Tracklist:

01. Squallor In Concerto

02. Pret a’ Porter

03. Damme ‘e Denare

04. Pierpaolo n°3

05. Madonina

06. Tombeado

07. Cornutone

08. Tango 13

09. Torna A Casa Mexico

Scoraggiando (1982)

All’inizio degli anni ’80 gli Squallor sono una reltà consolidata nella scena musicale italiana e il gruppo non ha nessuna intenzione di prendersi alcuna pausa, così nel 1982 è la volta di dare alla luce “Scoraggiando”.

Il nuovo è la naturale prosecuzione del precedente “Mutando”, ovvero il solito cazzeggio, la solita classe e i soliti brani. A chi non ha mai apprezzato gli Squallor non sarà certo questo disco a far cambiare idea, ma per gli aficionados non c’è molto da ricriminare.

Degne di menzione il ritorno di Pace nella scenetta di “La Novia” e, addirittura, la comparsa dello Squallor finora assente, Bigazzi, in “Noè”, sempre con la presenza immancabile di Cerruti come partner.

Lui da solo regala momenti di altissimo livello in “Mortò Veneziano” (che canzona non troppo velatamente i Rondò Veneziano) e in “Revival” dove fa la parodia di Benito Mussolini a cui dà voce in uno dei suoi soliti sconclusionati discorsi.

Un disco semplicemente piacevole, i capolavori però sono da cercare da un’altra parte.

Tracklist:

01. Scoraggiando

02. Raffreddore Nero

03. Noè

04. Il Tempo Delle Rughe

05. Telefona

06. Mortò Veneziano

07. Pierpaolo a Phoenix

08. La Novia

09. Revival

10. No Se Bibe Così