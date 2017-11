Se non avete intorno ai 40 anni probabilmente non avrete mai sentito parlare degli Spliff (l’equivalente di “joint”, originariamente in inglese giamaicano), una band tedesca nata nel 1979 dalle ceneri della Nina Hagen Band (non i primi fessi quindi) che nell’estate del 1982 ottenne una certa popolarità oltre che in Germania anche in Italia con “Carbonara”, un brano reggae bianco che può essere considerato il contrappunto straniero di “Italia” di reitaniana memoria suonato però dai Police sotto effetto di psicofarmaci.

Un vero peccato che pochi oggi si ricordino di loro e di questo delizioso brano che ci sentiamo in dovere morale di rispolverare e condividere con tutti voi. Poi ci ringrazierete.

La canzone è in “italiesco” ovvero in una specie di italiano sgrammaticato misto a frasi in tedesco; il testo sciorina luoghi comuni sul Belpaese come solo “Giapponese a Roma” è riuscita a fare, ma con l’invidiabile primato di non riuscire ad azzeccare nemmeno una coniugazione. In effetti non era facile.

In realtà la canzone, dopo averci parlato del risaputo amore dei tedeschi per l’Italia (i limoni, la Mafia, le Brigate Rosse, i gelati, la mamma, lo spumante ecc.), ci racconta dell’annoso problema del cibo per i poveri turisti squattrinati che, non potendo permettersi le prelibatezze locali, si devono rassegnare a mangiare tutti i giorni spaghetti (alla) carbonara, accompagnati da una misera Coca Cola.

Spliff – Carbonara (1982 – live) "Carbonara e una Coca-Cola" i tedeschi Spliff e il loro tributo pazzerello alla nostra Italia.Per sapere tutto su "Carbonara" clicca qui: http://www.orrorea33giri.com/2008/03/spliff-carbonara-1982-7.html Pubblicato da Orrore a 33 Giri su Mercoledì 8 giugno 2016

Ovviamente la canzone parla di fantascienza: ce li vedete voi negli anni ’80 i turisti teutonici con le tasche piene di Marchi a fare i pezzenti in Riviera Romagnola? Suvvia!

Ora però qualcuno ci spieghi cosa diavolo vuol dire “tecco mecco con ragazza”.

Carbonara

Io voglio viaggiare in Italia

in paese dei lìmoni

Brigade Rosse e la Mafia

caccìano sulla Strada del Sol.

Distruzione della Lira

Gelati Motta con brio

Tecco mecco con ragazza

ecco la mamma de amore mio.

Sentimento grandioso per Italia

baciato da sole calda

borsellino è vuoto totale

percio mangio sempre e solo

Spaghetti

Carbonara e una Coca Cola

Carbonara e una Coca Cola

Carbonara e una Coca Cola

Carbonara e una Coca Cola

Scusi senorina willst du auch’n Spliff ?

Oder stehst du nur auf Männer mit Schlips ?

Ich hab’ sonst nichts was ich dir geben kann

aber blond bin ich is das vielleicht nix ?

Amaretto ist ein geiles Zeug

ich bin schon lull uns lall

hab’ keine Ahnung ob du mich verstehst

doch du lächelst und mein Herz tut’n Knall.

Belladonna ich lad dich jetzt zum Essen ein

mangiare

tu capito ? andiamo !

Asti Spumante wird es nicht gerade sein !

Aber dafür gibt’s schon wieder mal

Spaghetti

Carbonara e una Coca Cola

Carbonara e una Coca Cola

Carbonara e una Coca Cola

Carbonara e una Coca Cola