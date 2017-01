Finita l’avventura con i Pitura Freska, il loro uomo immagine si imbarca (rigorosamente su un vaporetto direzione Kingston) in un’avventura solista che prosegue filologicamente quanto fatto con la sua vecchia band, ovvero un reggae imbastardito di ragamuffin, pop e rock in salsa “venesiana”.

Sir Oliver Skardy diventa così il portabandiera di una sonnolenta Venezia che imprevedibilmente assume tinte caraibiche, fiero delle sue origini e del suo essere una anti-star che campa orgogliosamente con uno stipendio da bidello in un liceo nascondendosi sotto il nome di Gaetano Scardicchio.

Grande Bidello (2004 – CD)

A ben sette anni dall’ultimo album di inediti della sua ex band, e dopo il singolo del 2001 “President Buana”, ritroviamo Skardy alle prese con il suo primo disco da solista e non possiamo trattenere una lacrimuccia perché l’anima dei Pitura Freska è dietro l’angolo e ci accorgiamo di quanto ci mancassero.

Se sulla carta gli ingredienti sembrano sempre gli stessi (ritmi in levare, ritornelli orecchiabili e sagacità dei testi) la differenza salta subito all’orecchio a causa di una svolta ragamuffin che strizza l’occhio più a roba come Shaggy che agli Africa Unite tanto per intenderci. Un reggae popolare e sintetizzato che funziona con il contagocce (“Bideo”, “Super Skank” e “Nord Est”), ma che spesso si annacqua in mediocri melodie e arrangiamenti anonimi con scivoloni evitabili come la pessima cover di “Break on Through” dei The Doors o ammiccamenti pop romantici che ricordano i disprezzabilissimi Sottotono (“Bluff” e “Stella”).

Nonostante “Grande Bidello” non sia un album memorabile, fa piacere sapere che il caro vecchio Skardy è ancora in giro.

Tracklist:

1. Radio Maranza (intro)

2. Bideo

3. Super Skank

4. Bluff

5. Nord Est

6. Ah Mi No So Miga

7. Break Deca (skit)

8. Sex Symbol

9. Lap Dance

10. Tetta Killer

11. Break tandui (skit)

12. El Xe U (Break on Through) (The Doors cover)

13. Do Mie

14. Break Tanka (skit)

15. Ketchup

16. Stella

17. Competition Generation

Piragna (2010 – CD)

Lodato fu il giorno in cui Skardy incontrò i mestrini Fahrenheit 451 che riportano il nostro su coordinate a lui più consone del reggae più classico.

Con una vera band alle spalle che maneggia sapientemente la materia reggae, rocksteady e ska, impreziosita da una convincente sezione di fiati, l’ombra lunga dei Pitura Freska è evidente, ma per una volta il senso di déjà vu è assolutamente piacevole, vuoi anche per uno Skardy ottimamente ispirato come non succedeva da almeno quindici anni e con una piacevole inclinazione politica, anticipata nel 2008 da una cover di “Destra Sinistra” di Giorgio Gaber.

“Piragna” diventa presto un’inaspettata abbuffata di brani notevoli e piacevolissimi: “Mr. Bim Bum Bam”, “Di Gei”, “Fame un Spritz”, “Magna Magna”, “Pentito” e “Radio Zapping” scivolano via che è un piacere senza far rimpiangere il glorioso passato, anzi facendoci premere nuovamente il tasto play non appena finiscono le note dell’ultima canzone.

Tracklist:

1. Reggae da Dopolavoro

2. Viagra

3. Mr. Bim Bum Bam

4. Di Gei

5. Ipocriti Lend

6. Cammina Cammina

7. Fame un Spritz

8. Magna Magna

9. Povero Ricco

10. L’Onorevole

11. Pentito

12. Radio Zapping

13. Destra Sinistra (Giorgio Gaber cover)

14. Mr. Bim Bum Bam (Alambic Conspiracy Dub Version)

Ridi Paiasso! (2013 – CD)

Dopo la doverosa, ma anche inutile, versione dub di “Piragna” ecco che fortunatamente, senza dover attendere tempi biblici, Sir Oliver Skardy torna sulle scene, accompagnato ancora dagli ottimi Fahrenheit 451 e da un folto gruppo di amici (tra gli altri Paolo Belli, Natalino Balasso, l’ex Pitura Freska Marco “Furio” Forieri e il prezzemolino, nonché amico di lunga data, Elio) per offrirci il disco forse più riuscito (fino ad oggi) della sua carriera solista.

E’ subito evidente che con l’età il bidello con i rasta sia diventato più amaro e pungente. Oltre ad aver preso qualche chiletto la voce è maturata con un tono baritonale che dona quella profondità che i dischi d’inizio carriera non possiedono. Non stiamo facendo l’esegesi dei rantoli di un vecchio dall’animo amaro, piuttosto Skardy ha il dono di offrirci istantanee della vita scattate non attraverso la lente di una macchina fotografica, ma di un bicchiere di spritz.

Ce n’è per tutti: politici corrotti e bancari senza scrupoli (“Europei”, “Ridi Paiasso”, “Ton Tom”, “Tuto Normal”), ricchi “magna schei” (“Edelweiss”), mondo del music business (“Firulì Firulà”) e bacchettoni anti proibizionisti (“Rose e Petardi”), senza paura del non esattamente politically correct (“Cinesi”).

Non mancano tematiche più leggere come le solite feste tra alcol e canne (“Festin”), la vita da anti star (“Vita da Star”) e ovviamente la figa (“Su la Mona” ispirata da una poesia di Giorgio Baffo).

Qualcuno non potrà evitare di tacciare il nostro di un certo populismo da bar, ma questo è solo un aspetto quasi necessario e inevitabile per uno dei personaggi che nonostante gli anni passati si dimostra ancora in ottima forma (molto meglio di altri, più impegnati a incassare lauti assegni per trasmissioni televisive di dubbio gusto), capace di attaccare i potenti senza prendersi troppo sul serio tra “du canoni” e “quatro goti” con i soliti amici di sempre.

Tracklist:

1. Firulì Firulà (feat. Paolo Belli)

2. Europei (feat. Natalino Balasso)

3. Edelweiss

4. Rose e Petardi (feat. Marco “Furio” Forieri)

5. Cinesi (feat. Elio e Natalino Balasso)

6. Avido

7. Festin (feat. Baby)

8. Ridi Paiasso

9. Su la Mona

10. Ton Tom

11. Tuto Normal (feat. Nevruz)

12. Fiom Fiom (feat. Maurizio Landini)

13. Vita da Star (feat. Baby)

14. Mamba Nero (Radio Version) (Bonus Track)

15. Sarde in Sàor (feat. Cantori di Burano) (Bonus Track)

[EDIT 2016]: Dopo un trascurabile EP di Remix della hit dei Pitura Freska “Papa Nero”, Sir Oliver Skardy torna con tre nuovi singoli: “Precari” del 2015, sempre insieme ai fidati Fahrenheit 451, una cover del 2016 di “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato, inserita nella versione Reload del disco “Ridi Paiaso!” e l’ultimo singolo “Menarosto” dalle sonorità molto vicine alla nuova scuola del reggae più elettronico jamaicano.