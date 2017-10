5. Berlusconi e i media: New Glory – Sorrisi (1985)

Non potevamo esimerci dall’iniziare questo viaggio alllucinante con la mitica “Sorrisi”, vera e propria colonna sonora dell’avventura di Silvio nel mondo dei media. Prima di entrare in politica, Berlusconi era infatti un imprenditore molto rispettato e i suoi modelli d’impresa e comunicazione erano considerati da buona parte della critica come vincenti e moderni.

La spregiudicatezza e l’innato fiuto per gli affari lo avevano portato ad occupare, a partire dalla fine degli anni ’70, un posto prominente in un mercato rapidamente in espansione come quello dei mass media. Il risultato: tre reti private più una galassia di emittenti locali, frequenze accaparrate tra innovazioni, come il concetto di syndacation, e sgarbi o movimenti nella zona d’ombra dell’illegalità vera o presunta, librerie video rifocillate di nuovi contenuti impensabili da vedere sulle frequenze lottizzate e ancora troppo bacchettone di mamma Rai, un giusto mix tra nuovi conduttori emergenti e vecchie glorie, su tutti sua maestà Mike Bongiorno.

L’ingresso nell’editoria e l’acquisto della gloriosa rivista TV Sorrisi e Canzoni catapultarono a tutto tondo l’allora Cavaliere nelle case di tutta Italia. Proprio a questa rivista è legato il brano “Sorrisi”, tema dello spot del settimanale sulle reti Fininvest realizzata su misura nel 1985 dai New Glory, un gruppo elettro-pop costituito dai carneade Leo Fabrizio e Lorenzo Lavagetti, su testo di Vincenzo Spampinato che negli anni ’80 diede alla luce un piccolo numero di pezzi di genere ma che legò indissolubilmente il proprio nome a questa mitica canzone.

Già intravediamo giri di synth e sonorità volutamente maestose che avrebbero marchiato a fuoco la produzione parallela di musiche legate alle aziende e ai partiti di Berlusconi per gli anni a venire, così come le voci corali pompate, le spianolate anni ’80 e testi infarciti di richiami alla grandezza del singolo individuo e alla sua autocelebrazione collettiva nell’empireo della grande famiglia, in questo caso di Sorrisi. Tutti topoi che ritroveremo molto spesso nelle strategie comunicative di Sua Emittenza, così allora lo chiamavano, che a onor del vero colsero nel segno, visto il piacevole ricordo e la nostalgia che caratterizza la stragrande maggioranza degli italiani al pensiero di quegli anni, così luminosi in superfice ma inquietanti nel sottobosco.

Music is the show

with Sorrisi Superstar

you’re the best in the world

my Sorrisi and Songs, I love you.

Degna di menzione, nel panorama musical-mediatico del mondo Fininvest, anche la famigerata “Sorrisi is Magic” (1991) scritta da Luca Jurman e interpretata dai fratelli La Bionda, colonna sonora del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, o più prosaicamente I Telegatti, manifestazione in voga fino alla fine degli anni ’90 sul modello degli Emmy Award americani, che ci ha regalato perle indimenticabili sul palco e sugli spalti e ci ha lasciato una misconosciuta walk of fame in un anonimo porticato di Largo Corsia dei Servi a Milano, all’esterno dell’allora sede di TV Sorrisi e Canzoni. Una parte della città piombata nell’oblio (del resto la discesa agli inferi è un archetipo ricorrente nell’epica berlusconiana) ma anche una fermata obbligatoria per tutti gli amanti del “passaggio alternativo” nella città meneghina.