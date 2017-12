Nonostante la devastante influenza della televisione italiana sulla nostra cultura, a tutt’oggi la storia del medium comunicativo preferito da Silvio Berlusconi è ancora piena zeppa di linee d’ombra. Ad esempio pochi hanno dato finora il giusto valore (e la conseguente volontà di diffusione) alle sigle TV dei programmi; il risultato è che spesso molti dei temi con i quali tutti noi siamo cresciuti risultano irreperibili e salvo poche illuminate eccezioni (come i nostri amici del canale LeIntrovabili4) se sei fortunato trovi su youtube la conversione digitale a 10kbps di una musicassetta pirata registrata da un vinyl rip di terza mano tutto rigato e senza copertina, e questo è lo scenario migliore.

Per questo motivo quando recuperiamo pubblicazioni ufficiali (ma sconosciute ai più) andiamo immediatamente in solluchero; è il caso dei due album “Sigle TV Compilation” marchiati RTI (o Fininvest o Mediaset, a seconda del vostro anno di nascita) che abbiamo trovato a caso su Spotify e che come sempre non hanno alcun tipo di diffusione né informazione online se non la data di pubblicazione, 2008. Se a noi ci sono voluti 7 anni per entrare in possesso di questi due gioiellini, al grafico ci sono voluti 7 secondi per realizzare la copertina: la foto scelta come sfondo riporta, fottendosene bellamente dei diritti, il logo e le righe oblique tipiche di iStockphoto. E stiamo parlando di una release ufficiale, edita da uno dei più grandi gruppi editoriali italiani e che può essere acquistata su tutti i principali digital store mondiali.

Poco importa, l’essenziale è spesso invisibile agli occhi, oppure nascosto da circa 4 livelli Photoshop di incompetenza, ma una volta aperto questo bruttissimo forziere si schiuderanno alle vostre orecchie tesori preziosi (provenienti direttamente da quel buco nero che è l’archivio Mediaset) che mai avreste sperato di poter ascoltare in alta qualità. Così nel primo volume della compilation troviamo bombe quali “Il Pranzo È Servito” composta da Augusto Martelli e Mauro Rasini, la sigla di testa di “Scherzi A Parte” di Claudio Calzolari e Giampiero Boneschi, la sigla di Tira e Molla “Eo Eo” (sebbene non nella versione originale interpretata da Luca Laurenti ma nella seconda versione adattata per le ultime stagioni che andavano in onda a mezzogiorno) e le strepitose “Casa Vianello” e “Telemike” del solito impareggiabile Augusto Martelli. Il secondo volume ci regala invece le versioni originali in alta qualità della sigla de La Corrida “Ganaderia” del compianto maestro Roberto Pregadio, l’austera ma ampollosa sigla di “Forum” di Maurizio Abeni, la sigla di coda di “Gira La Ruota” di Luca Orioli ma soprattutto la miglior sigla di un programma televisivo che la storia possa ricordare: “Hey It’s Okay”, sigla di Ok! Il Prezzo È Giusto, sempre composta da Augusto Martelli.

Invero, nonostante tutti i grandissimi pezzi sopra citati, la selezione delle due compilation è incomprensibile, dal momento che tanti altri capolavori sono rimasti fuori in favore di alcune sigle che non interesserebbero neanche al cadavere di una nonna della famiglia Auditel; stiamo parlando di pezzi come la sigla di Verissimo stagione 2006-2007, la sigla de Il Mercante In Fiera o la sigla di Canta e Vinci 2008. Per fortuna a fare da contraltare tra i pezzi bellissimi e i pezzi inutili ci sono i soliti immancabili pezzi bruttissimi, come “Sarà”, sigla di testa di Sotto A Chi Tocca cantata da Pamela Prati, “Quelli Belli Come Noi + Vip”, sigla di Facce Da Quiz interpretata dal magico trio Gigi Sabani, Ellen Hidding, Alessia Mancini, la cover di “Baby Elephant Walk” di Henry Mancini riarrangiata da Leonardo Ceglie per Chi Ha Incastrato Lo Zio Gerry e per finire la sigla di “Game Boat” interpretata dal doppiatore Pietro Ubaldi.

Una raccolta non filologicamente completa, ma ricca di sorprese, alcune piacevoli e altre no.

Proprio come la televisione italiana.

Tracklist:

Volume 1

01. Augusto Martelli, Mario Rasini – Il Pranzo È Servito

02. Susan Daly – Sai Perché

03. Claudio Calzolari, Giampiero Boneschi – Gbm 025 Scherzi A Parte Sigla Di Testa

04. Goffredo Orlandi – È Vero – Verissimo 2006-07

05. Sconosciuto Vocale – Eo Eo – Tira E Molla

06. Valeriano Chiaravalle – Mercantile – Il Mercante In Fiera

07. Augusto Martelli – Casa Vianello

08. Pamela Prati – Sarà – Sotto A Chi Tocca sigla di testa

09. Augusto Martelli – Telemike

10. Pier Paolo D’Emilio – Target

11. Roberto Negri – Saxofono For Me – Drive In

12. Giorgio Vanni, Max Longhi – Zippo – Forza Papà sigla di coda

Volume 2

01. Roberto Pregadio – Ganaderia – La Corrida

02. Franz Renzo Di Cioccio, Patrick Djivas – La Grande Odissea – Odissea

03. Maurizio Abeni – Ds 254 – Foru

04. Gregorio Cosentino – Valzer – Affari Di Famiglia

05. Giampiero Boneschi – Gbl 386 – Stomp Scherzi A Parte

06. Alberto Radius, Mauro Gazzola – Caccia Alla Frase

07. Luca Orioli – Gira La Ruota – Sigla di coda

08. Gigi Sabani, Ellen Hidding, Alessia Mancini – Quelli Belli Come Noi + Vip – Facce Da Quiz

09. Augusto Martelli – Hey It’s Okay

10. Leonardo Ceglie – Baby Elephant Walk – Chi Ha Incastrato Lo Zio Gerry

11. Luca Orioli – Canta E Vinci 2008

12. Pietro Ubaldi – Game Boat