Ci sono artisti pazzeschi, discussi, controversi, che non passano mai inosservati: o si amano o si odiano. Prendete per esempio Santo Trafficante, rapper italo-tedesco, germanico di nascita e romano d’adozione, con un nome mutuato dalla tradizione della mafia americana e un attire unico che lo ha reso sin da subito uno dei volti e delle voci più note dell’underground della capitale; da una parte tante collaborazioni con i più rinomati artisti di genere tipo Gué Pequeño, Amir, Metal Carter, Tormento e Truce Clan e dall’altra l’opinione totalmente inversa dei neofiti, ma anche di ascoltatori più sgamati, che considerano i pezzi di Santo spazzatura e la sua metrica inascoltabile.

Personalmente lo ritengo un interprete di genere originale, che a fronte di una metrica non impeccabile e di una pronuncia spesso incomprensibile si è ritagliato un proprio spazio anche grazie al personaggio, cosa che nel rap non guasta mai, e alle canzoni che volutamente scimmiottano la cultura gangsta in chiave de noantri.

Non fa eccezione questa “Sai com’è”, una canzone decisamente più mainstream se confrontata con altre precedenti, ma pur sempre 100% Santo-style, pubblicata nell’album “Ghiaccio – Il principio”.

Gli ingredienti ci sono tutti: occhialate da sole, camicie hawaiane, palme e clima tropicale da estate torrida a Roma, tematiche edonistiche, un jeeppone decappottabile in giro per il Torrino e l’EUR per fare gangsta anche se in strada non c’è nessuno a guardare, due gnocche casuali piuttosto provinciali, di cui una di colore che fa sempre molto rap, un tramonto sul lido di Ostia con bottiglione di spumante economico ma che vogliamo pensare sia Champagne e, leggenda vuole, un fugace cameo dell’elicottero di Silvio Berlusconi al minuto 3’05” del video.

Se tutto questo non bastasse per farlo entrare di diritto nella sezione “musica diversamente bella” correte a leggere il testo di questa “Sai com’è”. Capito zì?

Sai com’è

In macchina a 180,

accanto la donna, na fica è standard,

la sinistra sul volante,

la mano destra sulle sue gambe, che faccie,

Santo Trafficante, il boss gigante,

le Shox sò bianche come le Ande,

pay the chase, zi, più soldi damme,

miliardi, altri, tocca farne,

di notte occhi rossi come Marte,

ci vedi arrivare, fatti da parte,

ogni rima eclatante,

creo immagini, cosi immagini ogni istante,

brindo, il bicchiere in alto,

stanne sicuro, io vado in alto,

zi, sale lo status, ogni anno,

giorno e secondo, si volo in alto

Vivo senza limiti, guardo in alto,

qual’è il nome? Il nome è Santo,

nel mio cuore il fuoco sta bruciando…

ooohhh…

Vivo senza limiti, guardo in alto,

qual’è il nome? Il nome è Santo,

nel mio cuore il fuoco sta bruciando…

ooohhh…

Il mio nome lo conosci è Santo,

Rap Schwarzenegger, è solo Santo,

pure all’estero il nome è Santo,

gira ovunque, comunque, Santo!

Blanco, cristallino sul beat co

stile piu puro, zi, quando rimo,

brillare come gemme su tracce,

è il mio destino, resto più vivo,

fanculo al resto, resto il best, co

frasi su basi, è il momento adesso,

non mi puoi fermare, zi, sto a mille,

rime sul foglio, zi, cen’ho mille,

si, c’ho la forza pe vince,

occhi al cielo, pe forza, pe vince,

l’odio non mi può toccare o sfiorare,

sto di sopra, sembra che sto a volare

Vivo senza limiti, guardo in alto,

qual’è il nome? Il nome è Santo,

nel mio cuore il fuoco sta bruciando…

ooohhh…

Vivo senza limiti, guardo in alto,

qual’è il nome? Il nome è Santo,

nel mio cuore il fuoco sta bruciando…

ooohhh…

Sai com’è, Sai com’è zi?

Brindo tutti i giorni, TC,

Sai com’è, Sai com’è zi?

La vita a mille funziona cosi

Sai com’è, Sai com’è zi?

Brindo tutti i giorni, TC,

Sai com’è, Sai com’è zi?

La vita a mille funziona cosi