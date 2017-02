Il genere “donne mature ancora piacenti” è un caposaldo sia nel cinema porno che nella musica. “Gli Occhi di Tua Madre” di Sandro Giacobbe ne è sicuramente l’inno mondiale. E sarebbe una fenomenale colonna sonora della pubblicità dell’Oil of Olaz, la celebre crema che garantisce eterna giovinezza alle mamme, tanto da venir scambiate per sorelle maggiori delle loro figlie.

Sandro infatti scuote l’Ariston raccontando la torbida storia dal drammatico epilogo di un ragazzo che, andato a casa della fidanzata per portarla fuori a cena, non la trova. In compenso viene invitato ad entrare dalla logorroica madre della ragazza, che gli offre un cicchetto di amaro Cora. Tra una chiacchiera e un bicchierino ecco che cosa succede:

E quando l’ho avuta di fronte

Che scherzo mi han fatto gli occhi miei

Credevo che fossi tu ed era lei

Poi mi sembrò naturale

Guardarla così come guardo te

Perché sei uscita, perché?

Mi hanno fatto innamorare

Gli occhi verdi di tua madre

Il sorriso di un tramonto

Dove ci si può specchiare

I tuoi passi all’improvviso

E un tuffo al cuore immenso

…se ci penso…

A questo punto arriva lei, la fidanzata. Non sappiamo se coglie i due sul fatto però Sandro sente il bisogno di uscire con lei e parlarle subito, nonostante stia diluviando come Dio la manda.

La pioggia continua a cadere

E tu continui a non parlare

Hai l’aria di un cigno che muore

La vittima la sai fare

Di certo non è quel sospiro

Che può cancellare quel che sei

Tu rimani tu, e lei è lei

Non è colpa mia se mi piace

Ogni cosa che rassomiglia a te

Adesso hai capito perché…

Lei ha l’aria di un “cigno che muore” perché a stare sotto la pioggia ad ascoltare le cazzate del moroso si è beccata la pleurite. Però morirà felice perché lui ha sfoderato la scusa più monumentale della storia: “sai, mi sono fatto tua madre perché mi piace tutto quello che ti assomiglia”.

Come si può non cadere ai piedi di quest’uomo. Sandro Giacobbe sì che sa come trattare una donna! E la giuria lo premiò con un incredibile terzo posto!

Vive l’amour!

Barbara Ghiotti