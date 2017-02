Il 45° Festiva di Sanremo si fa ricordare per diversi motivi: canzoni diventate molto famose (“Con te Partirò” di Andrea Bocelli, “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani o “Come Saprei” della vincitrice Giorgia), due vallette stragnocche a coadiuvare il solito immarcescibile Pippo Baudo (Claudia Koll e Anna Falchi che propose il suo “fortunato” motivetto “Pium Paum”), la doppia presenza degli 883 (in gara con la loro “Senza Averti Qui” e “Finalmente Tu” regalata a Fiorello), il ritorno alla musica di Lorella Cuccarini (ne sentivamo il bisogno?), l’improbabile Trio Melody formatosi per l’occasione e costituito da Peppino Di Capri, Gigi Proietti e Stefano Palatresi e l’incredibile inno nazional-bucolico “Voglio Andare a Vivere in Campagna” del Toto nazionale.

In tutto questo ben di Dio è passata inosservata una vera perla (di Guttalax) approntata per la speciale occasione da Sabina Guzzanti e la Riserva Indiana (ovvero il suo compagno David Riondino, autore del pezzo, e un folto gruppo di amici come Sandro Curzi, Mario Capanna, Antonio Ricci, Daria Bignardi, Bruno Voglino e Remo Remotti).

Sabina dopo alcune parti cinematografiche e teatrali e qualche apparizione televisiva approdò al carrozzone sanremese con questa canzone-protesta a sfondo generico-ecologista. In poche parole una fetecchia bella e buona costruita su un testo che vorrebbe essere poetico, ma che sembra una raccolta di pensierini delle elementari:

Io voglio molto bene al lupo perché ulula alla luna

è veramente mio fratello quando ulula alla luna

Battono i tamburi, battono i tamburi, battono sotto la luna

Io danzo sulle nuvole, io danzo al chiaro di luna.

Musicalmente, stiamo parlando quasi del nulla; per un cantautore con alle spalle una decina di dischi (nonché il tormentone estivo “Maracaibo” di Lu Colombo) una porcheria del genere è imperdonabile. Una robaccia improponibile anche per una non cantante di professione come la Guzzanti, a meno che non si tenti di buttarla in vacca. Quindi ben venga un’interpretazione volutamente eccessiva e teatrale e un improbabile coro mascherato da indiani a metà tra Arrapaho e i Village People che fanno chiedere all’ascoltatore: ma che cazzo è ‘sta roba?

Dopo un misero 18° posto, fortunatamente Sabina Guzzanti troverà la sua strada poco dopo e, anche se non riuscirà mai a raggiungere i picchi del fratello Corrado, saprà crearsi un suo spazio tra satira, comicità e politica (quasi) militante, abbandonando fortunatamente il mondo della musica.

Troppo Sole

Cosa vedi amico mio, solo la solita vecchia pentola

Acqua bollente, carne ossa, patate

Nessun messaggio questa vecchia pentola

Solo che la zuppa è buona e ti fa capire che hai fame

Ma io sono un indiano

L’acqua che bolle è il cielo

La carne gli animali

Il vapore il respiro

Tutto questo è sacro

Quando io guardo la pentola

Penso al mistero

Vento, pioggia, sole

Capirli non con la testa ma con il cuore

Sediamoci nella pianura, sediamoci nella pianura

Voglio essere come un albero, voglio pensare come un animale

Annusa l’aria, annusa l’aria, io cavalco nella pianura

E mi sembrava che i rami dell’albero navigassero nel cielo

Ho pregato per gli animali, per il granturco, e per i meloni

E camminavo dentro l’erba alta ed ascoltando tutte le canzoni

Non sono sorda, non sono sorda, io porto le pietre sacre

Stavo fermo senza guardare ascoltavo le formiche parlare

Ringrazio i fiumi ed i ruscelli, ringrazio la zucca ed il fagiolo

è bellissimo questo mio popolo, è bello questo cielo

Quanta luce, quanta luce nel mio cuore

Vale la pena vivere, vale la pena morire

Io voglio camminare felice

Io voglio camminare nella pioggia

Io voglio camminare sul sentiero del miele

Io voglio camminare nella gioia

Io desidero camminare

E mi hanno detto che non era vero, che ero soltanto fuori di me

Che avevo preso troppo sole al mare con tutto il sole che c’è

Troppo sole, troppo sole per me Troppo sole, troppo sole per me

Io voglio molto bene al lupo perché ulula alla luna

è veramente mio fratello quando ulula alla luna

Battono i tamburi, battono i tamburi, battono sotto la luna

Io danzo sulle nuvole, io danzo al chiaro di luna

Voi volete che tagliamo l’erba, voi volete che vendiamo il fieno

Per diventare sempre più ricchi e per sognare sempre di meno

I sognatori sono i messaggeri dello spirito del mondo

Tutte le nostre canzoni noi le abbiamo imparate in sogno

Povero uomo bianco nella tua violenza, nel tuo splendore

Hai perduto la tua memoria hai dimenticato di avere un cuore

E vuoi la mia, vuoi la mia, la mia memoria per il tuo cuore

Prendi tutta quella che vuoi, prendila tutta me ne resta ancora

E gli occhi dell’aquila in me

E la mitezza della lepre in me

E la forza dell’orso in me

Il silenzio dei pini del bosco

E la dolcezza della mia bocca

E mi hanno detto che non era vero, che ero soltanto fuori di me

Che avevo preso troppo sole al mare con tutto il sole che c’è

Troppo sole, troppo sole per me Troppo sole, troppo sole per me

Sfiorami col tuo respiro, donami una lunga vita

Sfiorami col tuo respiro, donami una lunga vita

Ti ho decorato con le mie perle, ti ho tagliato e ti ho cucito

Sfiorami col tuo respiro, donami una lunga vita

I sogno sono messaggeri dello spirito del mondo

I sogno sono messaggeri e danno forza ai sognatori

Chi lavora sempre non ha tempo per sognare

Solo chi sogna si potrà salvare

E la bellezza sia davanti a me

E la bellezza intorno a me

E la bellezza sia accanto a me

Tutto sarà bellezza

Io danzo sulla terra rossa

E mi hanno detto che non era vero. che ero soltanto fuori di me

Che avevo preso troppo sole al mare. con tutto il sole che c’è

Troppo sole, troppo sole per me Troppo sole, troppo sole per me

Troppo sole, troppo sole per me Troppo sole, troppo sole per me