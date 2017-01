A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 Ruud Gullit è stato una vera e propria icona del calcio e non solo. Giocatore dalle doti atletiche strepitose, vincitore di un Pallone d’Oro e di una caterva di premi con il Milan, ma soprattutto dotato di una simpatia immediata e di un’immagine subito riconoscibile per via dei lunghi dreadlocks e di un bel paio di baffi che seppure fuori tempo massimo, nel mondo del pallone avevano non pochi estimatori.

In aggiunta a tutto questo il “tulipano nero” può bullarsi di essere stato uno dei pochi calciatori capace di fare goal anche nella hit parade con il singolo “South Africa” all’apice della sua fama.

Parlare di “discografia” è probabilmente eccessivo, giacché il nostro in realtà ha pubblicato solamente un 45 giri e successivamente si è limitato a fare il prezzemolino con ospitate qua e là.

Il primo amplesso con la musa Euterpe avvenne nel lontano 1984 quando faceva parte del Feyenoord e pubblicò il suo primo e unico 7’’ “Not The Dancing Kind”, un reggae piuttosto anonimo che ebbe un tiepido successo solo nelle classifiche olandesi.

Il lato B ci regala “Free Me”, sorta di reggae sintetizzato ricoperto da una coltre di percussioni elettroniche di dubbio gusto che servono probabilmente a distogliere l’attenzione dell’ascoltatore dalla pessima voce dell’interprete. Ad essere cattivi potremmo definirlo l’anello di congiunzione tra Bob Marley e i Milli Vanilli.

Nel 1986, il passaggio al PSV Eindhoven gli regala maggiore fama internazionale e lo vediamo, o meglio ascoltiamo, nell’operazione benefica Football Stars, ovvero una ventina di calciatori guidati da Michel Platini che ha la malaugurata idea di incidere una canzone pseudo-natalizia: il risultato è “Alleluia”, perla di ricercata bruttezza.

Il 1987 è l’anno della consacrazione di Ruud che vince il Pallone d’Oro dedicandolo a Nelson Mandela, all’epoca un semplice galeotto di colore perlopiù sconosciuto alla massa, così come il tragico problema dell’apartheid in Sudafrica.

La dedica fece piuttosto scalpore e per cercare di continuare a muovere le coscienze collettive a favore della scarcerazione del leader nero arrivò il singolo “South Africa” inciso in combutta con i suoi amici Revelation Time, combo reggae olandese piuttosto trascurabile che l’anno prima dedicò al calciatore il brano “Captain Dread”, sorta di inno rasta-calcistico in levare.

“South Africa” fa il botto, si fa per dire, arrivando alla terza posizione nella hit parade dei Paesi Bassi e ottenendo un discreto airplay un po’ ovunque nel vecchio continente. Il brano non è nulla di trascendentale, ma è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio nella storia della musica pop(olare), tanto che ancora oggi è facile imbattersi in questa canzone in qualche compilation reggae a prezzo scontato.

L‘ultimo vagito lo si può ascoltare nel successivo 45 giri “made in Italy” a sfondo benefico. Ruud ci ricasca e si lascia coinvolgere nel progetto The Champions di cui oggi pare si siano perse le tracce. Il brano “No More”, altra ballatona corale stracciapalle, è intonata da un coro di bambini accompagnato da noti personaggi del mondo dello sport tra cui, oltre al campione olandese, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Franco Baresi, Carlo Ancelotti, i fratelli Abbagnale, Francesco Moser, Patrizio Oliva e tanti altri. Il coro è guidato dal compianto Ivan Graziani che fa quello che può per salvare la situazione. Pur nella bruttezza del brano i novelli cantanti sono assai meno “cani” dei loro colleghi di qualche anno prima, riuscendo a non stonare per tutta la durata del brano. The Champions – Football Stars 1–0.

Oggi sarebbe l’ennesima celebrità che si interessa ai problemi del terzo mondo perché va tanto di moda, ma allora non era la norma, soprattutto puntare il dito su un tema niente affatto popolare come l’apartheid, assai scomodo per le democrazie occidentali; le stesse che oggi omaggiano Nelson Mandela come eroico combattente per la libertà, forse per farsi perdonare il fatto di non aver mosso un dito durante i suoi 27 anni di prigionia.

1984

Ruud Gullit

Not The Dancing Kind / Free Me 7’’

Not The Dancing Kind (Dub Version) / Free Me (Instrumental Version) / Not The Dancing Kind (Single Version) 12’’

1986

Football Stars

Alleluia / Alleluia (Instrumental Version) 7’’

1988

Revelation Time feat. Ruud Gullit

South Africa / South Africa (Dub Version) 7”

South Africa / South Africa (Single Version) / South Africa (Instrumental Version) 12” e CD

1988

The Champions

No More / No More (Strumentale) 7’’