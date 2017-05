Questo “Esorcismo Contro Satana e gli Angeli Ribelli” dei misconosciuti Rottura è un oscuro pezzone da discoteca italiano risalente ai primi anni ’90. Non si sa quasi niente sulla produzione di questo particolarissimo artefatto che almeno musicalmente rappresenta la piena apoteosi del genere: il beat martellante si unisce con uno pseudo cantato sacro ed organi inquietanti. Il testo demenziale inoltre lo fa sembrare la perfetta sigla di un cartone animato per adulti proveniente da un mondo distopico: un indimenticabile grido contro la decadenza della civiltà odierna, esternato nel più demenziale dei modi possibili.

Si attacca la perdita di valori con l’affacciarsi del nuovo millennio, all’insegna della profezia popolare ”mille e non più mille”, un vero e proprio scenario ucronico apocalittico di un mondo che ha avuto la sua apocalisse in pieni anni ’90. Una società ormai degenerata in cui gli zombie si aggirano per le strade divorando le braccia di ragazzi in agonia e gli ultrà se la prendono con la civiltà cacciando bandiere e cromosomi ebrei (a qualunque cosa tutto ciò si riferisca esattamente).

Il retroscena dietro i misteriosi Rottura a quanto pare è costituito dalla solita comitiva di oscuri illustri che meno t’aspetteresti in una produzione del genere. Il brano a quanto pare è stato prodotto e scritto da Massimo Mastrangelo, autore de “La Vasca” e di altri successi di Alex Britti, e gli arrangiamenti di Simone Sello, nome che forse non dirà niente ai più, ma che in realtà vanta la sua operazione in brani di Vasco Rossi, Michele Zarrillo e vanta innumerevoli collaborazioni all’estero con la Disney (avendo realizzato anche quasi tutta la musica della serie TV di Hannah Montana), tra i credits appare anche il nome di Roberto Vernetti, altro compositore dalla lunghissima carriera che ha mostrato la propria poliedricità musicale da collaborazioni con Max Pezzali fino al gruppo hardcore dei Negazione.

Insomma, tutte le carte per lasciare ancora più basito l’ascoltatore. Sui Rottura non si sa assolutamente altro se non che hanno inciso addirittura un intero album omonimo oggi praticamente irreperibile tutto pervaso dallo stesso identico tenore epico-demenziale di questo singoletto sfortunato.