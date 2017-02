Questa canzoncina apparentemente oscura in realtà così sconosciuta non è. Chi è dotato di buona memoria la ricorderà come lato b del fortunato 45 giri di Romina Power “Il Ballo del Qua Qua”; in un’epoca dove il giradischi portatile era il massimo per un ragazzino e i dischi regali da custodire gelosamente era inevitabile una volta terminato il brano noto girare facciata e ascoltare il famigerato “lato b” che spesso regalava grosse sorprese. Scritta a quattro mani da Romina Power e Paolo Limiti, la canzoncina è una curiosa storiella a sfondo educativo per i più piccoli, istruendoli sull’importanza dell’igiene personale!

Musicalmente parlando potemmo definire il brano una “spoken song” o, mantenendo i piedi per terra, una storia musicale che, ci viene da dire con eccesso di enfasi, strizza l’occhio al country più fetente. Su tale ben di Dio Romina ci racconta la storia di “Paolino Maialino che aveva l’allergia del lavandino” come se stesse raccontando una favola a dei bambini autistici, con tanto di grugniti sparsi qua e là.

Probabilmente più che istruire i giovani virgulti sulle proprietà benefiche di un bel bagno li terrorizzava a morte, perchè Paolino, per colpa della sua allergia cronica al sapone ha rischiato di morire scambiato per spazzatura!

In breve accade questo: poichè Paolino era veramente sporco, appisolatosi in un parco, fu scambiato dagli spazzini per un sacco di immondizia e gettato tra i rifiuti; fortunamente la nonna, notando la sua assenza, corse dai carabinieri ed il marmocchio fu riportato a casa. “Da allora Paolino è un bel bambino, ha proprio una mania del lavandino e se anche tu ce l’hai non dovrai fare “ahi” e non sarai chiamato Maialino”.