Róisín Murphy – Mi Senti (2014 – EP)

Róisín Murphy, all’anagrafe e nella testa di tutti è la cantante dei Moloko, dal 2005 sulla carta è una cantante solista irlandese che si accompagna spesso con artisti più o meno famosi con cui sforna dei featuring più o meno belli. Diciamo meno.

Non c’è un momento della sua carriera solista in cui ha ritoccato la cima, come i bei tempi di quando se la faceva con l’altro dei Moloko.

Eppure eccola tra gli Orrori.

Se vi chiedete cosa può aver fatto per meritare tutto questo, sono qui per girarvi la domanda: cosa abbiamo fatto noi per meritare un album di cover di musica leggera italiana?

Gino Paoli, Lucio Battisti, Mina e Patty Pravo e se come dice lei “è un esperimento canoro prima che linguistico e musicale” viene da chiedersi perché non l’abbia fatto con il repertorio irlandese. Per esempio. Sì, Róisín nel 2014 si è messa a cantaree se come dice lei “è un esperimento canoro prima che linguistico e musicale” viene da chiedersi perché non l’abbia fatto con il repertorio irlandese. Per esempio.

Di questo “Mi Senti” salvo “Ancora Tu” e “Pensiero Stupendo”, solo per la poesia musicale che sono riusciti a riarrangiare lei e il marito (Sebastiano Properzi, del duo dance italiano Luca C & Brigante). Per il resto il mini album è un caos di esperimenti elettronici e riadattamenti dei classici italiani che sviliscono delle icone della musica tricolore.

In più, non satolla, Róisín si diletta in aperture vocali irraggiungibili convinta di essere Mariah Carey o l’organetto di una chiesa, sembrando sempre in preda ad attacchi d’asma.

Quando è uscito questo disco l’ho ascoltato per due giorni prima di rendermi conto che mi stavo infliggendo dell’inutile dolore.

“Mi Senti”… purtroppo sì Róisín.

Tracklist:

01. Ancora Ancora Ancora (Mina cover)

02. Pensiero Stupendo (Patty Pravo cover)

03. Ancora Tu (Lucio Battisti cover)

04. In Sintesi

05. Non Credere (Mina cover)

06. La Gatta (Gino Paoli cover)