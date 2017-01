Ricchi e Poveri – Nascerà Gesù (1988 – 7″)

No, non è che il Natale ci ha reso più buoni. Non lasciatevi ingannare dal titolo. “Nascerà Gesù” sta al Natale come la Nutella sta allo stracchino.

Tragicomica, inspiegabile, incredibile deviazione del terzetto ligure, qui alla loro ottava partecipazione al Festival di Sanremo alle prese con una canzone più impegnata del solito.

Con tutti gli argomenti vagamente seri ai quali i Ricchi e Poveri potevano dedicare la loro canzone, cosa hanno scelto? La clonazione. Sì, avete capito bene. Non la fame nel mondo, non la droga, non la povertà, non le malattie, non il governo ladro, non l’aumento del prezzo del caffè al bar, ma proprio la clonazione.

Nel lontano 1988 Angela, Angelo e Franco sono saliti sul palco e hanno lanciato il loro monito all’umanità: dove andremo a finire se l’uomo continuerà a giocare con la genetica? Ed effettivamente il mondo non se la doveva passare troppo bene se ha deciso di affidare la denuncia di un problema così scottante all’allegro terzetto che fino a cinque minuti prima cantava “Sarà Perché Ti Amo” e aveva appena inciso un album dal significativo titolo “Cocco Bello Africa”…

Eppure i nostri paladini sono saliti sul palco e, ostentando un’invidiabile sicumera da biologi plurilaureati, ci hanno parlato di questo fenomeno come se tutti all’epoca concepissero un figlio sì e l’altro pure con la clonazione. Il Gesù del titolo è appunto il bambino perfetto, nato senza il normale concepimento, ma piuttosto in una comoda e igienica provetta da laboratorio. Il luogo comune, naturalmente, è dietro l’angolo e non ci viene risparmiata neanche la solita storia che tutti vorranno solo bambini biondi e con gli occhi azzurri.

Stan cambiando il mondo ma che stupidi

Ma che fa l’ingegneria genetica

Presunzione inutile che non potrà mai

Far di te quel Dio che non sei

I bambini nascono da soli

Senza averli in grembo coi dolori

Se tu vuoi li fanno biondi

Con degli occhi blu

O comunque come li vuoi tu

Nascerà Gesù, o su per giù

Bugie che poi pagheremo noi

Stupidi così

Venderemo l’anima

Si perderà quel momento magico

Fredda questa scienza ci sconvolge

Questo amore piano lo distrugge

Voglio avere sì dei figli

Con degli occhi blu

Ma io voglio averli ancora

Con l’amore e come li vuoi tu

Presunzione inutile che non potrà mai

Far di te quel Dio che non sei

Nascerà Gesù, o su per giù

Bugie che poi pagheremo noi

Stupidi così

Venderemo l’anima

Si perderà quel momento magico

Stan cambiano il mondo ma che stupidi

Ma che fa l’ingegneria genetica

Voglio avere sì dei figli

Con degli occhi blu

Ma io voglio averli ancora

Con l’amore e come li vuoi tu

Per fortuna ci hanno risparmiato la storia della clonazione del cervello di Hitler… Ad ogni modo, questo pezzo avanti cent’anni rispetto agli standard sanremesi dell’epoca non venne compreso dalla giuria e si meritò un semplice nono posto, veramente misero rispetto a quanto erano abituati a raggiungere i nostro all’epoca.

Da segnalare infine che questo pezzo è stato scritto dal mitico Umberto Balsamo che lo stesso anno gareggiava come autore di un altro masterpiece: “Italia” di Mino Reitano! Chapeau.

Barbara Ghiotti