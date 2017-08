In pieno periodo di riscoperta della musica italo disco, in questa nuova epoca di vaporwave in cui si cerca quanto di più possa riavvicinarsi alla piena emotività nostalgica degli anni ’80, ecco rispuntare “Welcome to Rimini” di Ric Fellini, una hit quasi dimenticata che ha riscosso un certo successo tra i collezionisti e gli archeologi musicali, sopratutto degli ultimi anni.

Come non ricordare che le canzoni che parlano dell’Italia da un prospettiva straniera spesso, nel bene e nel male, hanno sempre attecchito molto all’estero contribuendo ad alimentare un’estetica basata sui classici stereotipi ben cementati nell’immaginario collettivo (vi ricordate “Giapponese a Roma”?).

Non vi è alcuna eccezione alla regola neanche con “Welcome to Rimini“, irresistibile brano dal retrogusto italo dance che riscosse un certo successo nell’ambito delle discoteche italiane, ma ancor di più in quelle estere e la cosa non avrebbe potuto essere altrimenti: il testo è proprio quello di un’invito (in un inglese approssimativo come di regola) fatto a ragazze di tutte le nazionalità a recarsi nel paradiso estivo per eccellenza delle spiagge italiane. La Costa Smeralda? No, la Riviera Romagnola.

Il tutto contornato di immagini dal sapore tradizionale italico più o meno slegate, facendo vedere come in Italia non ci sia nulla di meglio di passare l’estate tutti insieme sulle spiagge di Rimini tra “spaghetti con ragù” e “Martini ad afternoon”.

Dietro l’italianissimo nome di Ric Fellini (un omaggio al riminese Federico Fellini) non si nasconde altro che Ken Laszlo, uno dei re delle discoteche europee della metà degli anni ’80 (a sua volta pseudonimo del mantovano Gianni Coraini) con hit quali “Hey Hey Guy” e “1-2-3-4-5-6-7-8”.

Erroneamente alcuni riportano come vero autore dietro il misterioso pseudonimo il videomaker veronese Giancarlo Magnoni detto anche Giangi, ma le numerose fonti che riportano Laszlo/Coraini come vero interprete del brano così come le varie esecuzioni live del brano sembrerebbero confermarne appieno l’attribuzione, così come riporta anche il libro Italo Disco Story (Kriterius Edizioni, 2015) di Francesco Cataldo Verrina.

Tra gli autori oltre a Gino Panariello e Giovanni Barboni troviamo inoltre il prolificissimo autore (ed occasionalmente cantante) Mauro Farina, il quale è divenuto una vera e propria figura di culto in Europa per tutti gli appassionati grazie agli oltre 1500 lavori discografici italo disco di cui è stato autore, tra cui ovviamente, “Welcome to Rimini”.

Welcome To Rimini è ormai un brano iconico di un’era che porta direttamente l’ascoltatore in una sorta di flashback estivo che più anni ’80 non si può. E non poteva non meritarsi di riavere una seconda vita in un periodo di riscoperte come questo.

Welcome To Rimini

Welcome to English girls

welcome German girls

welcome in Italy

welcome in Rimini.

Welcome to China girls

welcome to Swedish girls

welcome in Italy

welcome in Rimini.

You’re gonna sleep tonight

Rimini is a nice surprise

you’re feeling in Paradise

and everything is right.

You’ll love sun and beach

Italian souvenir

I love the magic in Italy.

You’ll make love forever in Rimini

you’ll live Italia like a paradise

all along is beautiful and it’ll never end

weather is so nice, welcome welcome to Rimini.

Welcome to foreign girls

welcome to Spanish girls

welcome in Italy

welcome in Rimini

Welcome to Danish girls

welcome to Russian girls

welcome in Italy

welcome in Rimini

Cabrini is beautiful

the champion of the world

spaghetti con ragù

Martini ad afternoon

You’ll dance for days and days

and everything’s okay

but why don’t you sleep in Italy?

You’ll make love forever in Rimini

you’ll live Italia like a paradise

all along is beautiful and it’ll never end

weather is so nice, welcome welcome to Rimini.

All along is beautiful and it’ll never end

weather is so nice, welcome welcome to Rimini.