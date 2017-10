La produzione discografica di Renato Zero raccoglie momenti più celebrativi e altri più leggeri e scanzonati, creando, soprattutto nei primissimi album, quel mix incredibile che a suo tempo gli valse gli strali dell’opinione pubblica e della critica più snob e che successivamente, una volta rivalutati, hanno acquisito il posto che effettivamente meritavano e meritano nel panorama musicale italiano.

Un mix che viene progressivamente meno nella produzione successiva, con la cosiddetta “maturità dell’artista” e anche l’evoluzione di un contesto culturale e sociale che vuole qualcosa di diverso (e Renato pagherà questa ricerca per tutta la seconda metà degli anni ’80, del resto).

Tuttavia questi momenti non sono mai venuti del tutto meno e gli ultimi album contengono alcune cosine niente male, degne di nota perché rispolverano il Renato d’annata e che sono ancora più preziose, perché basate meno su effettacci e rime prevedibili, con una scrittura degna delle migliori prove.

È il caso de “L’ormonauta”, contenuta in “Presente”, album del 2009 in cui Renato Zero torna ai fasti del tempo che fu, indossando i panni di un poverino affetto da un drammatico quanto singolare problema di natura sessuale. Già perché pare che il suo “cosino” non ne voglia sapere di rimanere dei pantaloni e costringa il poveruomo a strazianti amplessi con chiunque capiti a tiro.

Vista l’inutilità della medicina tradizionale per cercare di trovare un rimedio a questa libido incontrollabile al protagonista non rimane che rivolgersi ad uno psicologo per capire se tutto dipenda da un qualche trauma giovanile, scoprendo che il poveretto ha avuto in effetti un’infanzia sessualmente movimentata:

Scavi nel passato

se qualcosa mi ha turbato

nel bel mezzo di un’immacolata infanzia.

La mia portinaia

il mio maestro, la badante

lei lo sa com’è morbosa certa gente…

Hanno tutti quanti un pò abusato di me

quante prestazioni non sa

dovevo stare accorto

ma qualcosa è andato storto

Ho preso presto la mia verginità.

Di traumi effettivamente ce ne sono e tanti, tali che il protagonista del brano non si scompone neanche un po’ al pensiero di sedurre né sua cugina né, ovviamente, lo stesso dottore: «meglio improvvisare e lasciarsi attraversare, da quel brivido il più antico che c’è».

Arrangiamento sopraffino, testo elegante… un piccolo gioiellino, ecco. Forse, chissà, il nuovo “Fermoposta”?

L’ormonauta

Dormo poco e male

io fatico a respirare

ho problemi seri pure con la milza.

Soffro con il cuore

non riesco a digerire

certo che mi ci vorrebbe una vacanza.

Dottore dica, può chiamarsi vita la mia?

Perennemente in farmacia

pasticche creme gocce fiale ed altre

soluzioni, ma si può?

Scavi nel passato

se qualcosa mi ha turbato

nel bel mezzo di un’immacolata infanzia.

La mia portinaia

il mio maestro, la badante

lei lo sa com’è morbosa certa gente…

Hanno tutti quanti un pò abusato di me

quante prestazioni non sa

dovevo stare accorto

ma qualcosa è andato storto

ho preso presto la mia verginità.

Dica dottore

sarò mica grave?

Vorrei fermarmi

ma questo attrezzo non vuole.

Lei non ha nulla

per metterlo a nannà?

Mi dia una mano.

Risolveremo l’arcano

dottore caro,

mi sento depresso

già condannato

dall’ennesimo amplesso…

Troppe tentazioni

infinte le occasioni

un’allettante vetrina

mia cugina non mi sfuggirà… meschina!

L’unica speranza

di sedare queste angosce

è andare là dove nessuno mi conosce…

Lei che fà dottore?

s’è deciso, vuol seguirmi?

Ha davanti tutto il tempo per guarirmi.

Faccia la valigia

e lasci perdere Freud

di coscienze

ne ha stranite anche lui

meglio improvvisare

e lasciarsi attraversare

da quel brivido

il più antico che c’è.

Dottore dica

le sembro anormale?

La mia libido

non accenna a calare.

Dire male dell’amore è facile

se non lo puoi avere, toccare

senza sesso ma che vità è?

Dire male dell’amore è facile

se non lo puoi avere,toccare

ma se lo incontri tu lo seguirai

per sempre.