Ciò che sappiamo sulla carriera musicale di Renata Attivissimo, personaggio televisivo più noto per il suo ruolo da showgirl negli anni ’80 e successivamente per la partecipazione in diverse fiction televisive come Incantesimo o Don Matteo, è particolarmente limitato a pochissime ma incisive incursioni nel mondo della discomusic ma con esiti tutt’altro che memorabili.

Avendo iniziato come soubrette del grande Erminio Macario successivamente instaurerà un sodalizio anche con il figlio Mauro partecipando ai cori del suo unico e curioso album “Amoropolis” pubblicato nel 1979. La prima volta che troviamo la nostra Renata nelle vesti di interprete principale è in un oscuro 12” dello stesso anno intitolato “Nepentha” del progetto musicale Seximama, un tradizionale brano disco come tanti altri, senza infamia e senza lode, ma il vero capolavoro dell’Attivissimo (ed ora capirete anche perché tanta ironia) è senza dubbio questo “Il Mio Ragazzo Alessandra / Dolce Marilyn” pubblicato nel 1980.

Da segnalare tra gli autori nientepopodimeno che il già citato poeta figlio d’arte Mauro Macario e Valerio Lidoni, quest’ultimo già componente dei Seximama nonché tra i compositori dell’immortale “Che fico!” di Pippo Franco solo un paio d’anni dopo.

Questo terribile singolo “Il mio ragazzo Alessandra / Dolce Marilyn” rientra appieno in quel sottofilone della musica disco e pop che trattava dell’omosessualità in un’ ottica tutta figlia della propria epoca, inaccettabile per oggi e con risultati memorabili più per l’effetto involontariamente omofobico/demenziale che musicale come “Un po’ gay” di Melissa, “Tommi / Donna più donna” di Gianni Greco o “Supergay” di Sonia Argento solo per citarne alcuni.

“Il mio ragazzo Alessandra” è una canzone più urlata che cantata, decisamente irritante già dal punto di vista musicale per non parlare della povera scrittura del testo, la nostra Attivissimo (che ironia certe volte la casualità), si lamenta per il proprio uomo, la quale ha sorpreso a vendersi «anche il dito» poiché travestito (a quanto pare gli autori erano ancora intrappolati in quella dicotomia per la quale necessariamente travestismo = prostituzione), nello sconforto generale della scoperta la narratrice tenta di recuperare il suo uomo in una miscela di ridicole frasi fatte create solo col tentativo di far metrica («torna a casa da mammà / cambia gonna e vieni qua!») senza tralasciare quelle poco chiare ed incomprensibili, al limite dell’interpretazione triviale.

A pochi, pochi metri da te

A fari spenti sto

Ingrano la marcia del cuore

Vado forte col pianto stasera

Ti vedo dello specchio retrovisore

Qualcuno sguaiato ti grida

Sei un pagliaccio di strada!

Vai a casa dal mammà

Cambia gonna e vieni qua!

Non devo andare in quel quartiere

Dove lui si vende anche il dito

Se non l’avete ancora capito

Il mio lui è un travestito!

Ti vedo dallo specchio retrovisore

Fantasma di notte venduto

Sei una lucciola strana

Ma ti amo, ambiguità

Togli il trucco e vieni qua!

Il mio ragazzo si chiama Alessandra

Febbre d’amore però ne ha tanta.

Febbre d’amore però ne ha tanta.

Febbre d’amore però ne ha tanta.

Si chiama Alessandra!

Adesso che ti svesti per me

Resti come sei

Ingrani la marcia del cuore

Fai forte con l’amore stasera

Nessuno vede questa trasformazione

Qualcuno sguaiato ti grada

Sei un pagliaccio di strada

Vai a casa da mammà

Cambia gonna e vieni qua!

Il mio ragazzo si chiama Alessandra

Febbre d’amore però ne ha tanta.

Febbre d’amore però ne ha tanta.

Febbre d’amore però ne ha tanta.

Si chiama Alessandra!

Come se già non bastasse il senso di disagio di questo brano il colpo finale viene dato il lato B: “Dolce Marilyn” un brano dedicato alla celeberrima quanto sfortunata attrice americana che si focalizza, ovviamente in maniera estremamente morbosa, sui lati più tormentati e tristi della sua vita. Un’atroce ballata riguardante una ragazza che sin da bambina ebbe le peggio sciagure di questo, mondo mentre tutte le altre sognavano Biancaneve e i sette nani.

Marilyn dolce Marilyn

Bella Marilyn

Con un padre sconosciuto

E una madre un poco pazza

Povera ragazza

Povera ragazza

Certo non sognavi come tutte le bambine

Biancaneve e i sette nani che ballan nelle tue mani (?)

E con quello strano zio

Che di notte nel tuo letto ti insegnava tutto meno Dio

Prego almeno io!

Prego almeno io!

Poi ragazza copertina

Giunta infine qui in città

Per essere te stessa

E non la vanità

E poi attrice dello schermo

Il teatro e un ruffiano (?)

Sexy symbol americano

Mamma mia che ciarlatano

Marilyn dolce Marilyn

Bella Marilyn

Le pastiglie che prendevi anche con l’intelletuale

Tutto libri, ma che vale ?

Lo chiamavi amore

Lo chiamavi amore

E quell’ultima tua notte

così densa di mistero

Solo tu conosci il vero

Ma io non c’ero

Ma io non c’ero

Si conclude così, senza alcuna risoluzione o acme questo terribile lato B, l’unico vero mistero tuttavia rimane capire perché una cosa del genere sia stata pubblicata.