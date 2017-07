Sono proprio loro! I figli che ogni mamma vorrebbe. Nel senso che qualsiasi mamma li vorrebbe tutti e cinque.

Stiamo parlando di un progetto musicale estremamente arguto, ideato dalla mente sopraffina del Malcom Mclaren (quello che ha inventato i Sex Pistols) der Tuscolano.

“Vero Amore” è un pezzo davvero impegnato che straborda di sofferenza. La sofferenza, pare, di cinque giovani ai quali piace ballare a buffo e parlare all’unisono: ragazzi come noi. Proprio i tipici Ragazzi Italiani.

In tutto questo soffrire, l’accompagnamento del brano è stato affidato ad un groove fresco e giovanile che con il cuore lacerato, smembrato, strappato, masticato, sputato e calpestato non dovrebbe avere proprio a che fare.

Nel 1997 parteciparono a Sanremo, dove si classificarono diciottesimi non certo per demeriti loro ma a causa di un complotto di rettiliani muniti di scie chimiche che sovvertì i valori in campo facendo incredibilmente vincere i Jalisse con “Fiumi di Parole”.

Tale complotto nulla avrebbe potuto se in quell’edizione del festival fosse stato assegnato il premio “Occhi Languidi” (che, sfortunatamente, in quell’anno non fu messo in palio a causa di problemi con lo sponsor).

“Nascosta dietro una lacrima”, “adesso tu dove sei”, “non c’è bisogno di parole per spiegare, nooooooo”, sono solo granelli in un universo di pensieri.

La ricerca della verità è forse il tema principale (nonostante il testo ermetico, si vocifera che il tema sia questo): “se questo fosse vero amore, tu non mi lasceresti mai”. Parafrasando: noi cinque non saremmo stati lasciati da te se tu fossi stata realmente innamorata di noi. Come dire, “non avremmo fatto l’amore se ti fossi tenuta addosso i jeans” o “non staresti insieme a cinque ragazzoni contemporaneamente se fossi nata in un paese culturalmente opposto”.

In realtà non si capisce bene se il poligamo rapporto sia in crisi o troncato del tutto, perché ad un certo punto ci si trova davanti a: “stiamo sbagliando, sta diventando difficile” che sottolinea una presa di coscienza avvenuta nel presente ed a: “sembrava tutto bellissimo, ma adesso tu dove sei” che esprime rammarico e delusione per un avvenimento ormai passato. Per poi esplodere nel ritornello già citato e presente nel brano per 23/24 volte (purtroppo le mie fonti sono in contrasto ed io non conto fino a più di 14 per credo spirituale).

Il loro disco dovrebbe far parte di qualsiasi collezione importante. Anzi, ognuno di noi dovrebbe avere il diritto di possederli, di averli fisicamente con sé, languidi e danzanti, per almeno un giorno all’anno.

Non vi basta? abbiamo scovato anche una versione in lingua spagnola.

