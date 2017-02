E’ il 2006 e Giuseppe Povia ci regala il secondo album “I Bambini Fanno Ooh… La Storia Continua…”, ma in realtà le canzoni sono le stesse del primo (immancabile il tormentone “I Bambini Fanno Ooh…” qui anche in versione spagnola per non farci mancare nulla) più qualche inedito tra cui “Vorrei Avere Il Becco”, vincitrice del Festival di Sanremo dello stesso anno. Sono gli anni del successo, il cantautore milanese divide l’Italia, da una parte un pubblico che lo adora e dall’altra un semplice rumore di palle di vetro infrante.

Nello stesso album c’è la canzone “Ma Tu Sei Scemo”, brano surclassato dai precedenti singoli sanremesi, in cui l’autore ci regala un elenco di luoghi comuni e tocca per la prima volta il tema dell’omosessualità.

Passano tre anni, è il 2009, e Povia pubblica “Centravanti di Mestiere”, portando al Festival di Sanremo il brano “Luca Era Gay” (arrivato secondo, dopo Marco Carta) e vincitore del Premio Mogol come miglior testo dell’anno. Iniziano le polemiche, tutto il mondo gay (e non solo) si schiera contro il cantautore e la sua canzone. Iniziano i problemi per Povia, che gradualmente si lascia trasportare nella paranoia, accusando il mondo dello spettacolo di boicottare il suo successo.

Durante le polemiche per “Luca Era Gay”, viene rispolverato il brano “Ma Tu Sei Scemo”, in particolare per le prime righe del testo:

Ma tu sei scemo

quando dici che Ruggero con Simone

non avranno mai una vera relazione

perché non potranno mai avere un figlio

Cosa?!

Dunque Povia difendeva i gay? Ma soprattutto, con “Luca Era Gay” ha veramente iniziato ad attaccarli? Per rispondere a queste domande dovreste chiedere a Giacobbo, ma lasciamo l’autore commentarsi da solo: “Le associazioni che difendono questa “categoria”, sono quelle che commettono l’errore più grave, perché difendendo con accanimento, fanno sentire queste persone strane, diverse ed emarginate, soprattutto quando organizzano i vari Gay-Pride in cui molti beoti si travestono da pagliacci ignorando che poi la gente crede che il vero mondo gay sia quello. Non è carnevale, chiariamolo. E se avessi cantato “Luca è ancora gay e non sta più con lei, Luca dice sono come sono e stasera io mi faccio un uomo”? Ma certo! Avrei preso tutti i consensi della sinistra ipocrita che detiene idelletto, gultura e abertura mendale.”

L’unica cosa, invece, che noi possiamo fare, è analizzare “Ma Tu Sei Scemo” per quello che è. Musicalmente inizia sullo stile di Tricarico per proseguire e finire come una canzone di Simone Cristicchi, ma la cosa non ci sorprende, appena scopriamo che proprio Cristicchi suona la chitarra nell’album. Nel testo, oltre al sopracitato riferimento alle coppie gay, Povia si tuffa di pancia nei luoghi comuni.

Contro chi non riesce ad abbandonare la Lira:

Ma tu sei scemo

e capisco che stai diventando vecchio

parli sempre di avanguardia e di progresso

poi continui a fare i conti con la Lira.

Cosa?!

Senza risparmiare i vegetariani ed il calcio:

Marina è strana

tifa Juve ed è una gran vegetariana

e al suo bimbo non vuol dargli la fettina

poi s’incazza perchè tifa Fiorentina.

Cosa?!

Prendendosela poi con Pamela, la cui unica grande colpa, a quanto pare, è avere un pigiama con l’orsetto:

Pamela è scema

quando dice che lui non è più lo stesso

parla poco e si addormenta troppo presto

lei si mette il pigiamino con l’orsetto.

Il tutto condito da un ritornello straripante di “bambini buoni sentimenti felici e contenti” (cit. Gem Boy):

Ma tu sei scema

lo vedi che non è un problema è solo questo tempo che

sta cambiando te

sta cambiando te

e a me invece no

perchè sorrido

e quando c’è una crisi rido

e riesco a fare finta che tutto intorno a me

tutto intorno a me

va bene com’è.

Con questo passaggio, Povia, grandissimo imbonitore delle masse, ci dà la grande via alla felicità: ridiamoci sopra e facciamo finta che vada bene. Grazie. Grazie Povia. L’Italia davvero non ti merita.