Ogni volta che si parla di Pippo Franco noi ci emozioniamo. Si può dire che questo genio dello spettacolo abbia posto le fondamenta della canzone demenziale italiana assieme a Clem Sacco, I Brutos, Riz Samaritano, Cochi e Renato ed Enzo Jannacci; cosa strana è che il nostro non viene quasi mai nominato se non per le canzoncine per bambini degli anni ’80 dimenticandosi, di fatto, di una discografia che va dalla fine degli anni ’60 alla fine dei ’70 assolutamente fondamentale. Beh noi non ci stiamo! E’ ora di dare a Pippo quello che è di Pippo!

Le informazioni sul web di Pippo Franco sono frammentarie ed incomplete perché lui stesso “preferisce non apparire sul web” come comunicatoci dal suo ufficio stampa quando avevamo richiesto di intervistarlo. Una discografia ufficiale non esiste, tanto meno un suo sito quindi non prendete per verità assoluta le nostre parole anche se abbiamo cercato di documentarci il meglio possibile.

Franco Pippo nasce a Roma il 2 settembre del 1940, dopo un’infanzia infelice sotto lo pseudonimo di Pippo Franco (così come lo chiamavano a scuola per cognome) comincia ad esibirsi nei night e nei cabaret di Roma come cantante e chitarrista spinto da Maurizio Costanzo (volente o nolente c’è sempre lui di mezzo!) proponendo canzoni dai testi surreali. Nel 1968 approda alla compagnia del Bagaglino quando ancora sprizzava creatività e non si genufletteva al potere realizzando patetici spettacoli di satira di regime.

Pippo Franco – Che Fico! (1982) Esibizione a Disco Ring di uno dei più grandi successi del nostro cantante-attore nasuto preferito.info: http://www.orrorea33giri.com/2006/02/pippo-franco.html Pubblicato da Orrore a 33 Giri su Venerdì 18 settembre 2015

Il suo primo LP è “I Personaggi di Pippo Franco” (1968) dove racconta, da un punto di vista popolare, le disavventure di vari personaggi; la musica è legata al periodo ed è la classica canzone melodica mischiata al suono beat all’italiana che imperversava; pur divertente in alcuni frangenti l’album non è memorabile, ma comunque mostra buone intuizioni.

Non dobbiamo attendere molto per ascoltare il suo primo capolavoro, “Cara Kiri” (1971), nel quale sviluppa sapientemente la capacità di mettere in musica il nonsense regalandoci i suoi primi pezzi da novanta come “Cesso”, “Hai Stata Tu”, “Ninna Nanna” e “La Licantropia”.

Nel 1976 viene pubblicato “Bededè” che non aggiunge molto di nuovo se non maggiori accenti ciociareschi e di avanspettacolo nelle composizioni; di questo album si ricorda però la satira ancora attualissima di “Ho Tre Castelli” che sempra predire l’avvento di un leader politico-milionario

L’anno successivo raggiunge il 3° posto in classifica con il 45 giri “Isotta” (che verrà coverizzata anche da Elio e le Storie Tese in una delle loro primissime apparizioni TV) mentre nel 1978 esce “Praticamente No”, una raccolta di brani già pubblicati e sigle di alcuni suoi spettacoli. L’anno successivo otterrà ancora enorme successo con “Mi Scappa la Pipì Papà” nonostante non fosse certo una delle canzoni memorabili de lsuo repertorio.

Dopo un paio di album di spettacoli teatrali riversati su vinile, nel 1981 esce “Vietato ai Minori (ed Anche ai Maggiori)”, il suo disco più sboccato dove lui appare quasi nudo in copertina. Già il titolo è programmatico, infatti le varie canzoni trattano tematiche più spinte come i bisogni corporali (“Carletto” e “La Vacca”) o i rapporti extraconiugali (“Io Ho Una Moglie”…altro che il romanticismo di strada di Franco Califano!), il tutto inframezzato da siparietti comici di cui era maestro.

Gli anni ’80 sono contrassegnati da due canzoni-culto ovvero: “Che Fico!” assurda sigla di apertura di Sanremo 82 e “Chì Chì Chì Cò Cò Cò” (cover italianizzata di “Kirie Kirio” dei Black Blood) dell’anno successivo che sono i due brani più noti del nostro, e tuttora molto noti tra i non più giovanissimi.

Dopo il classico minore “Pinocchio Chiò” (1984) la carriera musicale di Pippo Franco praticamente finisce regalandoci sporadici 45 giri ed un paio di raccolte come “Pippomix” e “Super Pippo Franco Bambini” orientate ad un pubblico prettamente di bambini.

Pippo Franco – Chì Chì Chì Cò Cò Cò (Sanremo 1983) Direttamente da Sanremo 1983, il nostro idolo Pippo Franco e la sua strepitosa "Chì Chì Chì Cò Cò Cò".Per sapere tutto sulla discografia di Pippo Franco clicca qui: http://www.orrorea33giri.com/2006/02/pippo-franco.html Pubblicato da Orrore a 33 Giri su Giovedì 4 febbraio 2016

Come dicevamo all’inizio, gli anni ’90 sono caratterizzati da impegni televisivi in trasmissioni di basso profilo ma dai grandi ascolti come La Sai l’Ultima e gli innumerevoli quanto ripetitivi spettacoli del Bagaglino, celebrazione della morte della satira.

Con il nuovo millennio il mai domo Pippo è impegnato su tutti i fronti: insieme al professore Antonio Di Stefano pubblica due raccolte di improbabili cognomi, insegne ed annunci Non Prenda Niente Tre Volte al Giorno (2002) e Qui Chiavi Subito (2006). Tenta l’avventura in politica candidandoci al Senato per le elelezioni politiche del 2006 come capolista della circoscrizione Lazio per la Democrazia Cristiana per le Autonomie venendo trombato senza se e senza ma, nonostante o a causa del pubblico appoggio del prescritto senatore a vita Giulio Andreotti.

Nel contempo tenta anche un ritorno alla musica interpretando la sigla del Processo di Biscardi del 2004 con il brano “Bis Bis Biscardi” che però non fu mai commercializzato e partecipando alle selezioni per Sanremo 2008 venendo però scartato dalla commissione giudicatrice. Sarebbe interessante poter ascoltare il brano per vedere che cosa avrebbe da dire oggi “Super Pippo col naso” dopo 40 anni di carriera e soprattutto per vedere se avrebbe meritato una chance visti gli aborti musicali che hanno calcato le scene del teatro Ariston.

Discografia completa

Singoli

1967 – Vedendo la foto di Bob Dylan / Mister Custer (Arc, AN 4111, 7″)

1969 – La licantropia / Qualsiasi cosa faccio (Dischi Ricordi, SRL 10557, 7″)

1976 – Praticamente no / I scherzi stupidi (Cinevox, SC 1086, 7″)

1977 – Isotta / Ninna nanna nonna (Cinevox, SC 1103, 7″, sigla di “Anteprima di Secondo Voi”, 2 edizioni con fondo bianco o verde)

1978 – Di questo bel terzetto / Pippo nonna (Cinevox, SC 1116, 7″, sigla de “Il Ribaltone”)

1979 – Mi scappa la pipì, papà / Dai compra (Cinevox, SC 1124, 7″, canzone ospite al “Festival di Sanremo 1979”)

1979 – Ammazza quant’è bra’ / Andiamocene a casa (Lupus, LUN 4902, 7″, sigla iniziale di “C’era una volta Roma” con Laura Troschel)

1979 – Tu per me sei come roma / ? (Cinevox, SC 1135, 7″, sigla finale di “C’era una volta Roma” con Laura Troschel)

1980 – Dai lupone dai / La gente mi vuole male (Cinevox, SC 1141, 7″, sigla di “Buonasera con… Alberto Lupo”)

1980 – La puntura / Sono Pippo col naso (Lupus, LUN 4906, 7″, canzone ospite al “Festival di Sanremo 1980”)

1980 – Prendi la fortuna per la coda / Aria di festa (Lupus, LUN 4912, 7″, sigla finale di “Scacco Matto” con Laura Troschel)

1980 – Mandami una cartolina / Lezione di inglese (Lupus, LUN 4914, 7″, pre-sigla finale di “Scacco Matto” con Laura Troschel)

1982 – Che fico! / Ma guarda un po’ (Lupus, LUN 4926, 7″, sigla del “Festival di Sanremo 1982”)

1983 – Chì chì chì cò cò cò / Caaasa (Lupus, LUN 4943, 7″, canzone ospite al “Festival di Sanremo 1983”)

1983 – Chì chì chì cò cò cò (Rap version) / Chì chì chì cò cò cò (instrumental) (Lupus, LUX 10001, 12″)

1984 – Pinocchio chiò / La pantofola (Dischi Ricordi, SRL 11000, 7″, canzone ospite al “Festival di Sanremo 1984”)

1986 – Pepè / Pollice (Cinevox, SC 1194, 7″, sigle di “Ottantasei”)

1988 – Il ballo marocchino / Il ballo marocchino (instrumental version) (Five Records, FM 13206, 7″)

1988 – Due risate / Biberon (interpretato dalla Biberockband) (LGO Music, LGO 012190, 7”, sigla di “Biberon”)

2017 – Che Fico (nuova versione) (singolo digitale)

Album e Raccolte

1968 – I Personaggi Di Pippo Franco (Arc, ALP 1008) A1. Amore Bàmbina A2. Il Becchino A3. Delen Delen A4. Vedendo La Foto Di Bob Dylan A5. Lo Sceriffo Spara Per Primo A6. Non Sono Solamente Un Vagabondo B1. Il Processo B2. Bernarda B3. E’ Successo Che Ti Amo B4. Mister Custer B5. Roarr… Roarr… B6. Sto Bene Come Sto

(Arc, ALP 1008) 1971 – Cara Kiri (Ricordi, SMRL 6085 e Cinvevox, ORL 8053 A1. Hai Stata Tu A2. America A3. Cesso A4. La Nevrosi A5. La Licantropia A6. Quel Vagone Per Frosinone A7. Ninna Nanna A8. Esmeralda A9. Karakiri A10. La Statistica

(Ricordi, SMRL 6085 e Cinvevox, ORL 8053 1975 – Bededè! (Cinevox, SC33/22) A1. Amore Intellettuale A2. Flamenco Rock A3. Ho Tre Castelli A4. L’Audizione (Non Dimenticare Le Mie Parole) A5. L’Indiano A6. Pubblicità B1. Ritorno a Casa B2. Signò Ho Portato L’Ojo B3. Io Sogno Fragile B4. Amore Vuol Dire… B5. Oggi Che Siamo Liberi…

(Cinevox, SC33/22) 1977 – Pippo Franco al Cabaret (Cinevox, SC33/32, spettacolo teatrale con Bombolo e Sergio Leonardi) A1. Busti Al Pincio / Com’E’ Bello Far L’Amore Quanno E’ Sera A2. Il Disoccupato A3. Il Baco A4. Il Coltello E La Pistola A5. Ritorno Alla Terra B1. Papà Sade / Creola B2. Alcova Italia / Alcova / A Tripoli / La Signora Di 30 Anni Fa / Bianco Fiore B3. Io Il Figlio Dello Sceicco / Lawrence Of Arabia B4. Busti Al Pincio B5. Signora Mia

(Cinevox, SC33/32, spettacolo teatrale con Bombolo e Sergio Leonardi) 1978 – Praticamente No , (Cinevox ,ORL8301, raccolta) A1. Di Questo Bel Terzetto A2. Scherzi Stupidi A3. Ho Tre Castelli A4. Quanto Sei Bella Roma (Canta Se La Voi Cantà) A5. Amore Intellettuale A6. Ritorno Alla Terra B1. Praticamente No B2. Sulla Carrozzella B3. Pubblicità B4. Io So’ Nerone B5. L’Audizione B6. Papà Sade

, (Cinevox ,ORL8301, raccolta) 1979 – Busti al Pincio , (Cinevox, CAB2001, spettacolo teatrale) A1. Busti al Pincio A2. Il Disoccupato A3. Il Bacio A4. Il Coltello e la Pistola A5. Ritorno Alla Terra B1. Papà Sade B2. Alcova Italia B3. Il Figlio dello Sceicco B4. Busti al Pincio B5. Signora Mia

, (Cinevox, CAB2001, spettacolo teatrale) 1979 – C’era una Volta Roma , (Cinevox, CAB2005, spettacolo teatrale con Laura Troschel) A1. Tu Per Me Sei Come Roma A2. Com’E’ Bello Fa’ L’Amore Quanno E’ Sera A3. Er Pantera A4. K.O. Tango A5. La Poveraccia A6. Scene Di Un Casino Anni 40 B1. Quanto Sei Bella Roma (Canta Se La Vuoi Cantar) B2. Sulla Carozzella B3. Io So’ Nerone

B4. La Fornarina B5. Busti Al Pincio – Com’È Bello Far L’Amore Quanno È Sera

, (Cinevox, CAB2005, spettacolo teatrale con Laura Troschel) 1981 – Nasone Disco Show , (Lupus, ORL 8465, raccolta con inediti) A1. Mandami Una Cartolina A2. Ammazza Quant’E’ Brà A3. Il Naso Fuori Casa (inedito) A4. Lezione di Inglese A5. Prendi La Fortuna Per La Coda B1. La Puntura B2. Pippo Col Naso B3. Andiamocene A Casa B4. Bolle Di Sapone (inedito) B5. Dai Lupone dai

, (Lupus, ORL 8465, raccolta con inediti) 1981 – Vietato ai Minori (ed Anche ai Maggiori) , (Lupus, LULP 14905) A1. Carletto A2. Io Ho Una Moglie A3. Prima Chiaccherata A4. Agnelli A5. Fin Dalla Più Tenera Età B1. La Vacca B2. Il Dopoguerra B3. Seconda Chiaccherata B4. Il Ragioniere B5. Michelangelo B6. Cosa C’è Di Più Bello

, (Lupus, LULP 14905) 1982 – Che Fico! , (Lupus, LULP 14908, raccolta con inediti) A1. Che Fico! (inedito) A2. La Vacca A3. Ma Guarda un Po’ (inedito) A4. Ninna Nanna A5. Sono Pippo Col Naso B1. Carletto B2. Cesso B3. Bolle di Sapone B4. Il Dopoguerra B5. Lezione di Inglese

, (Lupus, LULP 14908, raccolta con inediti) 1983 – Super Pippo Franco Bambini , (Lupus, ORL8697, raccolta con inediti) A1. Chì Chì Chì Cò Cò Cò (inedito) A2. Lezione di Inglese A3. Mi Scappa la Pipì, Papà A4. Prendi la Fortuna Per la Coda A5. Che Fico! A6. Sono Pippo Col Naso B1. Dai Lupone Dai B2. La Puntura B3. Isotta B4. Caaasa (inedito) B5. Mandami Una Cartolina B6. Ma Guarda Un Po’

, (Lupus, ORL8697, raccolta con inediti) 1984 – Pippomix (Ricordi, TSMRL6319, raccolta mixata di successi e inediti) A1. Pippo Col Naso A2. Mi Scappa la Pipì A3. Che Fico! A4. La Puntura A5. Chì Chì Chì Cò Cò Cò A6. Pinocchio Chiò A7. Pippo Medley (inedito) B1. Fuffi Fuffi (inedito) B2. Pippo Mix (inedito) B3. Mamma Che Raffreddore (inedito) B4. Tic Tac (inedito) B5. Pedala Pedala (inedito) B6. Rough Medley (inedito)

(Ricordi, TSMRL6319, raccolta mixata di successi e inediti)

Collaborazioni e Rarità