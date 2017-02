Dio salvi Pippo Franco! Uno degli ultimi intrattenitori a tutto tondo: dagli inizi teatrali, poi la musica proto-demenziale, il cinema, le sigle per bambini, la televisione e poi il ritorno a teatro.Una carriera invidiabile la sua che nei primi anni ’80 toccò l’apice, tanto da essere chiamato dalla direzione artistica del festival di Sanremo del 1982 a scrivere la sigla di apertura della kermesse canora più famosa d’Italia, roba che oggi sarebbe improponibile, ma in quel decennio, specialmente in Italia, apparentemente tutto era concesso.

Musicalmente Pippo Franco è sempre stato ingiustamente sottovalutato, anche in tempi in cui si riabilitano cani e porci il nostro è tenuto in disparte tra risatine stupide e facile ironia.

In mezzo ad una discografia vasta e variegata “Che Fico!” è certamente il pezzo più popolare, vuoi per l’immediata cantabilità del motivetto, vuoi per il testo tutto giocato sul gergo giovanilistico, vuoi per l’irrefrenabile interpretazione da consumato attore comico.

Oltre ad essere un motivetto ancora piacevolissimo e divertente il brano è di fatto una fotografia (rigorosamente una Polaroid istantanea) dei teenager dei primi anni ’80, quando andava di moda collezionare adesivi, era cosa normale andare a pattinare con gli amici e cominciavano ad aprire le prime discoteche la domenica pomeriggio.

Il pubblico gli diede ragione facendolo diventare uno dei tormentoni dell’anno. La cosa meravigliosa è che funziona a meraviglia oggi come allora, con una leggera patina di polvere che rende il tutto, se possibile, ancora più bello.

Che Fico!

(Fantoni F. – Franco P. – Lena C. – Liboni V. – Mazzardo F.)

Fico (che fico)

sognare

di avere un motoscafo

che corre

sul mare

e in tasca ai pantaloni

un po’ di

milioni

da spendere in gelati patatine popcorn e noccioline

e qualche fico

(che fico)

avere

il poster nella stanza

che fico

comprare

un mucchio di adesivi

che fico

uscire

con quella spilla punk sul giubbotto

che tu puoi portare solo se sei fico

(che fico)

andare

nel parco a pattinare

con tutta

la banda

guidare la discesa

girare

sfiorare

quelle ragazzine che vedendoti volare poi sospirano così…

Ma guarda che maglietta e che jeans!

mi piace un frego quello lì

E’ un tipo fico, ma proprio fico!

fico

(che fico)

entrare in una discoteca

ballare

saltare

ballare da morire

poi bere, impazzire

giocarsi una fortuna in aranciate,

poi del resto non me ne importa proprio un fico

(che fico)

andare

insieme a tanta gente

su un prato all’aperto

per vivere un concerto

sentire

gridare

e poi battere il ritmo con un gesto della mano

che ti fa sentire fico

(che fico)

che vita

partire una mattina

per fare una gita

scherzare sul pulmino

un viaggio

da sballo

con quelle ragazzine che ad ogni tua battuta poi sospirano così…

Ma guarda che maglietta e che jeans!

mi piace un frego quello lì

E’ un tipo fico, ma proprio fico!

fico

(che fico)

avere il poster nella stanza…

…

che fico

(che fico, che fico)

che fico

(che fico, che fico)

che fico

(che fico, che fico)

che fico

(che fico, che fico)