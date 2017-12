Quali sono le peggiori canzoni italiane del 2017? Non è così semplice. Il 2017 è stato l’anno dei tormentoni, veri, tentati o inventati (in pieno clima da fake news). Giovani e meno giovani ad azzannarsi la giugulare in questa rat race per cercare di dividersi le briciole del music business che fu: quindi via al featuring selvaggio, all’affannoso presenzialismo sui social network o a discutibili partecipazioni al talent/reality show di turno. E se non “rappi” non ti si incula nessuno. Vabbè, è la moda e, state tranquilli, passerà anche questa.

in questa lotta tra (più o meno) poveri il vero vincitore indiscusso del 2017 (numeri alla mano) è una spelacchiata superstar che dall’alto della sua indiscutibile popolarità immaginiamo sogghigni beffardo, perché in fondo, nonostante non azzecchi un disco da eoni, lui è lui e gli altri non sono un cazzo. Difficile dargli torto.

Ecco quindi le 20 peggiori canzoni italiane del 2017; brani che più ci hanno colpito sotto la cintola, forse non i più brutti (siamo sicuri?), ma certamente i più molesti. Buon ascolto!