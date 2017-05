Nel pantheon dei personaggi televisivi italiani la buon’anima di Pasquale Africano occupa un posto di tutto rispetto. Per noi, cresciuti negli anni ’80 e ’90, abituati a vederlo ogni giorno in divisa da poliziotto annunciare impettito l’entrata del giudice Santi Licheri nella nota trasmissione pseudo-legale Forum, Pasquale era l’adempimento della giustizia.

Per chi non conoscesse il programma, Forum inscena ogni giorno quanto accade quotidianamente nei tribunali civili italiani: alcune comparse ripropongono per la gioia del pubblico non pagante (trattandosi di Mediaset) processi civili pescati dagli archivi dei tribunali di tutta Italia, a beneficio di chi volesse intraprendere causa contro il vicino molesto che butta i mozziconi della sigaretta dal balcone direttamente sulle nostre teste o l’odiata cugina che vuole mettere le mani sul prezioso loculo una volta appartenuto alla cara nonnina. L’unica differenza tra Forum e un processo ordinario è che la sentenza arriva alla fine della puntata e non dopo 10 anni, ad andare bene. Motivo questo che rende la trasmissione la più affidabile istituzione legale del nostro trasandato paese.

Pasquale Africano, nato a Roma nel 1944, un passato da attore di fotoromanzi e da comparsa cinematografica (e anche volto e fisico del libro per adulti I Cento Modi – Far Bene l’Amore di Paula Hazell, edizioni Venus Press, anno 1982), interpretava nel programma il vigilante che, dal fondo della sala udienze, ricordava l’eterna presenza dell’autorità, ammonendo con sguardo severo le parti un po’ esuberanti e calmando le stravaganze dell’inferocito pubblico; a dispetto di questa austerità, detteta anche da un fisico prestante, sapeva tuttavia intercedere presso il giudice nei confronti di quelle persone che, pur nel torto, palesavano nelle loro storie una difficoltà data dalle durezze della vita e dai problemi di tutti i giorni.

La particolarità che forse caratterizzava maggiormente questo personaggio era tuttavia la sua voce. Un timbro vocale roco e profondo, che se da un lato impressionava i bambini, dall’altro sollevava i languori delle casalinghe italiane di tutte le età, che avevano eletto Pasquale a loro sogno erotico personale, forse anche grazie ad un’edizione illustrata del kamasutra cui il buon Africano aveva prestato il prestante fisico anni addietro. Lo stesso era solito civettare in maniera castissima con le “sciure” del pubblico di Forum, non sottraendosi a battute e frecciatine a doppio senso, per l’ilarità della folla. In sostanza, una via di mezzo tra Moses Hightower di Scuola di Polizia e Frank Poncharello dei CHiPs, con voce alla Barry White: figlio di una televisione che purtroppo non tornerà più.

Forte di questa caratteristica, stiamo parlando della voce, Pasquale decide di tentare la carriera musicale. “Prendere o lasciare” vede la luce nel 1994 ed accompagna a una base da pianola Bontempi un parlato alla Serge Gainsbourg in stile “Je t’Aime… Mois Non Plus” e un cantato alla Franco Califano. Tutto molto alla lontana ovviamente, ma l’effetto è proprio questo. Un vero capolavoro, insomma.

Io sono fatto così

Prendere o lasciare

Campo giorno per giorno

E mi piace sognare

Vivo ogni esperienza

Anche le più casuali

Evito solo le cose

Quando sono banali

Mi diverte l’idea

Di cambiare i programmi

Perchè affronto l’incognita

Senza fare dei danni

Il mio sguardo è una sfida

col rifugio ho sognato

E’ soltanto questione di feeling

Sono un predestinato

Da ogni donna che incontro

Sono affascinato

Se mi offre l’amore

Resto abbagliato

So capire le donne

Le so coccolare

Per un gesto d’amore

Mi posso anche sbagliare

Dalla prima strofa, estremamente lenta e basica, emerge il ritratto di un uomo sensibile ma schietto, genuino ma romantico, di poche pretese ma deciso e con l’inguaribile vizio dell’ammmoooore. Un ritratto che tiene fede alla tradizione da donnaiolo di cui sopra.

Ma da quel giorno – che ho visto te

Mi sono incasinato – come non avrei pensato mai

E da quel giorno – chissà com’è

soffro d’insonnia, fumo, bevo

Resto a casa, aspetto te.

A dispetto delle caratteristiche elencate nella prima strofa, Pasquale cade nei più ovvi dei tranelloni: il vero amore. Un amore dannato, probabilmente non corrisposto e fatto di lunghe e snervanti attese, tira e molla, indifferenza ed indecisioni che hanno portato il nostro eroe a un passo da un abisso fatto di alcool, sigarette e forse sostanze psicotrope. Ne vale la pena? Certamente sì, almeno a sentire le parole del ritornello, cantato da un coro di voci femminili con una sonorità che potremmo ritrovare solo nella sigla di un telefilm stile I cinque del quinto piano:

Pasquale dai, dai non lasciari andare giù

Pasquale dai, noi non ti lasceremo mai.

Corroborato dall’affetto delle sue ammiratrici, Pasquale sembra concedersi una scappatella, ma con grossa premura: una liaison con una sgallettata non vale il rischio di perdere il vero amore, seppur non corrisposto:

Hey ragazzina, adesso non esagerare

Magari dietro l’angolo c’è lei,

mi vede insieme a te

e sono guai

E via di seconda strofa: qui Pasquale abbandona i canoni un po’ scontati della metrica cuore-amore per lanciarsi n voli pindarici più elevati, un viaggio interiore che suona come vera e propria dichiarazione d’amore universale nella quale spicca l’ardita rima copione-marpione

Ogni tanto mi prende la voglia

di scappare lontano

Volare nel cielo

come un bianco gabbiano

Sparire nel nulla

della mia insofferenza

Preso al cuore, colpito

dalla tua indifferenza

Non sono un bello, né un duro,

sono un sentimentale

E per amore saprei

alla mia libertà rinunciare

Ora aspetto di mettere ordine

in questo copione

non vorrei in fondo apparire

come un grande marpione

Quindi amica del cuore ti prego

non farti aspettare

E a questo punto cari amici una chiusura degna della penna di un Salgari:

Ho bisogno d’amore

e di un campo da arare.

Se questo non bastasse, come per tutti i singolo di successo esiste anche un altro brano (probabilmente il lato B di un singolo che non vide mai la luce): “…E pure amandoci” (anche se Wikipedia riporta il titolo di “Torturia”) riprende le tematiche presentate in “Prendere o lasciare”, indigiando però maggiormente sulla parte cantata. Qui le lacune vocali del buon Pasquale emergono in maniera più evidente, concedendo all’affamata platea una sequenza di stecche come non se ne vedono neppure nelle partite di snooker amatoriale. Accanto al parlato e all’immancabile coretto delle vergini, non possiamo esimerci dal riportare quella che forse è la chiave di volta dell’intero pezzo, vale a dire la rima iniziale «Proprio non ci sto / come uno yoyo / ciondolare no», nonchè un attacco che non sfigurerebbe come sigla per una soap opera con Veronica Castro ambientata nelle Pampas, di quelle che tanto andavano di moda in quegli anni.

A dispetto della relativa fama e dell’affetto del pubblico, la carriera musicale di Pasquale Africano non decollò mai e le canzoni non andarono oltre la stretta cerchia di amici e conoscenti, tanto che non risultano neppure nell’archivio SIAE, quindi ignoriamo anche chi siano gli autori di tali capolavori. Forse però è meglio così: preferiamo ricordare il povero Pasquale, scomparso nel 2008, come integerrimo e simpatico poliziotto, vero come i soldi di cioccolata e col vocione, piuttosto che come improbabile cantante di slow jam, anche e soprattutto alla luce dell’inquietante metafora sessuale-agreste che conclude “Prendere o lasciare”. Un vero e proprio orrore musicale da galera, per rimanere in tema poliziesco. Così è deciso, l’udienza è tolta!