Quelle che solo fino a qualche anno prima “le chiamavano bambine” probabilmente non si sarebbero mai potute immaginare che la loro “vida nueva” avrebbe inaugurato la prima estate del terzo millennio con un tormentone così efficace, tale da assicurare loro un successo sfolgorante e improvviso.

Fino a quel momento, comunque, le cose alle sorelle Paola e Chiara Iezzi erano andate discretamente bene: dopo un piccola parentesi sul carrozzone degli 883 ai tempi de “La Donna, il Sogno e il Grande Incubo” in veste di coriste, nel 1997 arriva la loro prima apparizione e vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il tormentone pop “Amici Come Prima”. In seguito, oltre al buon successo del primo album “Ci Chiamano Bambine” ricordiamo la partecipazione alla colonna sonora del film Disney “Hercules” e l’ esibizione come uno dei gruppi di supporto per Michael Jackson durante il suo “History World Tour” nella data di San Siro. Con il disco seguente però le cose non andarono esattamente come sperato, “Giornata Storica” del 1998 non bissa il successo del precedente e le due sorelline sembrano il classico one shot. Nulla di più sbagliato.

Passano due anni e le due si reinventano completamente: look trasgressivo (che lo ammettano o no sono cresciute con il mito di Madonna), ritmiche danzerecce e testi tra l’italiano e lo spagnolo. Per Paola e Chiara significò il botto totale. Il terzo album dal titolo “Television” fu un successo enorme in tutta Europa vendendo quasi un milione di copie, trascinato dal famigerato singolo “Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva)” vero spauracchio che nell’estate del 2000 invase radio, televisione, discoteche e supermercati.

Tralasciando il fatto che mettere “vamos” in un titolo di una canzone a quanto pare porta sempre fortuna (e i precedenti dei Righeira nel 1983 e di Miranda nel 1999 lo confermano), non è un caso se questo brano diversi anni dopo, tramite un sondaggio indetto da Sorrisi & Canzoni, verrà eletto come il tormentone estivo degli ultimi 20 anni perché stracolmo di quegli ingredienti che devastano le menti delle masse: testo in spagnolo che piace sempre agli italiani e di assoluto disimpegno (in questo caso tratta della fine di una relazione intesa come inizio verso qualche cosa di migliore), accenni di chitarra che fa molto latino-americano, sottofondo elettronico, ritmica che fa muovere il bacino e sopratutto un ritornello che basta ascoltarlo una volta sola per trovarselo attaccato alle pareti del cervello e canticchiarlo inebetiti.

Intendiamoci, questa non è una cosa né nuova né originale, la musica è piena di questo genere di mosse di marketing studiate a tavolino e per i brani estivi è quasi un dogma; nonostante tutta l’operazione respiri di finto, questa “Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva)” è in fin dei conti un onestissimo europop trascinante ed estremamente commerciale e che non si vergogna affatto di esserlo; se non siete troppo schizzinosi riuscite a staccare il cervello e ballare.

Trovata la formula vincente le Paola e Chiara ci regaleranno altri brani fotocopia di cui non sentivamo il bisogno (“Viva el Amor!”, “Festival”, “Hey!”, “Kamasutra” e “Blu”) sempre alternando con scientifica dovizia pose sexy e semi nudità, video ricolmi d’immagini patinate, ritmiche ballabili e testi dal respiro internazionale (spagnolo e inglese) che li trasformarono in successi.

Dal 2013 il duo Paola e Chiara, artisticamente parlando, non esiste più ma le loro semplici e orecchiabili canzoni (in attesa di una reunion) sono rimaste, “Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva)” su tutte. Finché un pezzo del genere sarà capace di catturare e far ballare le persone, potrà essere anche frivolo e sciocco quanto volete, ma non riuscirà mai, nel bene o nel male, a essere dimenticato. Quindi… vamos a bailar!

