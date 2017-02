Se negli anni ’70 Umberto Balsamo aveva conosciuto grande successo con brani orecchiabili e tuttora famosissimi quali “Balla” e “L’Angelo Azzurro”, negli ’80, complice forse una svolta mistica o l’adesione a Scientology, il cantautore siciliano si macchia di diversi crimini verso l’umanità scrivendo probabilmente il pezzo più (in)glorioso di tutta la musica italiana, ovvero “Italia” interpretata da un indefesso Mino Reitano, nonché due autentiche gemme della “canzone fantapolitica”: “Nascerà Gesù”, interpretata dai Ricchi e Poveri, che trattava il tema della clonazione umana e questa “Futuro”, che costringe sul palco dell’Ariston quella simpatica bonacciona di Orietta Berti a dissertare dei pericoli di un conflitto nucleare.

A differenza dei Ricchi e Poveri, la cui credibilità era a zero, qui Oriettona ce la mette davvero tutta, regalando agli spettatori un’interpretazione intensa e sentita. Ma la Berti non è certo Enrico Fermi e i luoghi comuni profusi a piene mani nel testo non l’aiutano.

Si parla infatti di russi e americani che ruberanno il domani ai nostri figli, di guerra dei bottoni, di quanto sarebbe bello un futuro dove ci siano ancora gli aquiloni e i sassi da buttare nel torrente. Insomma, roba da far venire voglia di un’apocalisse atomica.

Il giornale che ci tortura,

il Sudafrica fa paura,

mentre il giorno diventa sera

in casa mia.

E i ragazzi son sempre quelli

che si sentono forti e belli

in un mondo che cambieranno

e andranno via.

Ma c’è un re con un gran cavallo

che decide quando si balla

e la storia che si ripete è sempre quella.

A voi russi o americani

io non delego il suo domani

su mio figlio non metterete le vostre mani.

Voglio ancora una vita e un aquilone,

voglio ancora due sassi da buttare,

dire sì, dire no, dire amore

e insegnarti che tu puoi volare.

Devi fare la guerra dei bottoni,

devi avere la forza di cantare,

figlio mio, neanche Dio può capire

quanto è bello guardarti dormire.

Oggi è tempo di stare attenti

e non parlo dei delinquenti,

questa volte non c’è Pilato,

è andato via.

Siamo tutti un po’ responsabili

se la vita sarà impossibile,

non c’è un alibi che tenga alla follia.

E a quel re con un gran cavallo

dico io quando si balla

e la storia che si ripete non sarà quella.

A voi russi o americani

io non delego il suo domani,

su mio figlio non metterete le vostre mani.

Voglio ancora una vita e un aquilone,

voglio ancora due sassi da buttare,

dire sì, dire no, dire amore

e insegnarti che tu puoi volare.

Devi fare la guerra dei bottoni,

devi avere la forza di cantare,

figlio mio, neanche Dio può capire

quanto è bello guardarti dormire.

Voglio ancora una vita e un aquilone…

La paraculissima combinazione di cantante per famiglie + testo d’attualità premiò “Futuro”, che nella classifica finale si piazzò ad un soddisfacente sesto posto.

Il successo sarà forse dovuto anche al fatto che co-autore del brano insieme a Umberto Balsamo è il Lorenzo Raggi che ha scritto il testo de “Il Ballo Del Qua Qua”?

Da segnalare che nel 1989 la collaudata coppia Balsamo-Berti riprovò a partecipare al Festival con il brano “Tarantelle” che, giusto per non perdere l’abitudine, parlava dei politici che rubano soldi alla gente, ma giudicata troppo polemica venne scartata dalla commissione.

A quando una canzone sulla commissione selezionatrice corrotta?

Barbara Ghiotti