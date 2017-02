Chi siano queste tre fanciulle di Brighton non ci è dato sapere: Bev E. Lee (voce), Monica Ramone (chitarra) e Candy (basso), con l’aiuto di una timidissima Dee (batteria) che non compare in copertina (i maligni sospettano sia un lui) ci regalano queste sei canzoni di dozzinale heavy rock sporcaccione, in bilico tra New Wave Of British Heavy Metal, hard rock e un piglio punk.

Con una band che si chiama Oral, un disco intitolato “Oral Sex” e una foto da incerte dominatrix in full leather (che diavolo ci fanno in spiaggia con dei frustini, qualcuno ce lo spieghi) non possiamo rimanere sorpresi se le canzoni trattano temi pruriginosi: il sesso orale (“Head”), l’amplesso (“Love Pole”), i piaceri di farsi decorare il collo da gocce di sperma (“Pearl Necklace”), giochini sadomaso (“I Need Discipline”), maschere antigas, vicari e sacerdoti (cosa, cosa, cosa?!?) (“Gas Masks, Vicars and Priests“).

Diacomo la verità: chi non sogna di ascoltare una band prseudo-metal con testi sporcaccioni cantati da una vocina alla Jem & the Holograms? E poi c’è anche una discreta cover metallizzata di “Black Leather” dei tardi Sex Pistols che rende il tutto un tantinello più interessante.

Sarebbe facile accanirci su questo dischetto ma attenzione, le Oral sono le prime a non prendersi sul serio. Chi potrebbe davvero pensare che queste tre ragazze goffamente ritratte in copertina possano fare sul serio e credere di essere delle dominatrici a suon di chitarra elettrica?

È la sua leggerezza di fondo (e anche la brevità del disco) che ci spinge a non affondare questo “Oral Sex” ma a prenderlo per quello che è: un puro divertissement fatto da ragazze che amavano ascoltare ad alto volume Motörhead, Girlschool, (primi) Def Leppard, Angel Witch, Samson e Iron Maiden e che cercavano una propria identità. Alla fine molto meglio le Oral che le Rockbitch o le Erocktica.

Tracklist:

01. Head

02. Love Pole

03. Gas Masks, Vicars and Priests

04. Black Leather (Sex Pistols cover)

05. Pearl Necklace

06. I Need Discipline